У п'ятницю вранці над Хорватією вибухнув метеорит. Жителі Хорватії почули гучний вибух і побачили яскравий спалах у небі. Згоряння зафіксувала камера відеореєстратора.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Хорватської астрономічної федерації.

"Вранці близько 10:30 - 10:31 над Хорватією вибухнув метеорит великої яскравості", - йдеться в повідомленні.

Після яскравого спалаху пролунав гучний звук, який було чути в Загребі близько 10:34. Вибух тривав кілька секунд, у деяких місцях у цей час тремтіли скла.

Вважається, що болід згорів на висоті більше 30 кілометрів над поверхнею Землі. Це явище було видно на більшій частині території Хорватії, а також в Італії. В італійському містечку Фано вдалося записати відео згоряння.

Припускають, що метеорит впав над північною Хорватією, однак для точного визначення необхідні дані сейсмологічних станцій Хорватії та Словенії і додаткові записи з камер спостереження.



Можливо, частини боліда впали на землю, але їх точне місцезнаходження невідоме.







Як повідомляли Українські Новини, у Венесуелі впав великий палаючий метеорит.



Раніше другий за потужністю за 30 років вибух метеорита стався над Беринговим морем.