підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 лютого 2020, пʼятниця, 17:36 16
Європа 2020-02-28T17:37:54+02:00
Українські Новини
Відео дня: Над Хорватією вибухнув метеорит

Відео дня: Над Хорватією вибухнув метеорит

Валерия Драгомирова
Метеорит, вибух, Хорватія, Спалах у небі

У п'ятницю вранці над Хорватією вибухнув метеорит. Жителі Хорватії почули гучний вибух і побачили яскравий спалах у небі. Згоряння зафіксувала камера відеореєстратора.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Хорватської астрономічної федерації.

"Вранці близько 10:30 - 10:31 над Хорватією вибухнув метеорит великої яскравості", - йдеться в повідомленні.

Після яскравого спалаху пролунав гучний звук, який було чути в Загребі близько 10:34. Вибух тривав кілька секунд, у деяких місцях у цей час тремтіли скла.

Вважається, що болід згорів на висоті більше 30 кілометрів над поверхнею Землі. Це явище було видно на більшій частині території Хорватії, а також в Італії. В італійському містечку Фано вдалося записати відео згоряння.

Припускають, що метеорит впав над північною Хорватією, однак для точного визначення необхідні дані сейсмологічних станцій Хорватії та Словенії і додаткові записи з камер спостереження.


Можливо, частини боліда впали на землю, але їх точне місцезнаходження невідоме.



Як повідомляли Українські Новини, у Венесуелі впав великий палаючий метеорит.

Раніше другий за потужністю за 30 років вибух метеорита стався над Беринговим морем.

Більше новин про: Метеорит вибух Хорватія Спалах у небі

Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5%
Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну
Новини
У пасажирів аеропорту "Запоріжжя" почали перевіряти температуру цілодобово 18:48
Дорога через "Барабашово" стане в 1 млрд гривень, – депутат Харківської міськради 18:23
НБУ оштрафував 3 банки на 1 млн гривень 18:17
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому 18:10
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ 17:07
більше новин
Коронавірус і перевезення. Як змінилися міжнародні маршрути з початком епідемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok