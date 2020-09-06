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  • На початку жовтня пройде саміт Україна-ЄС: озвучений порядок денний
06 вересня 2020, неділя, 14:29 7
Політика 2020-09-06T19:00:02+03:00
Українські Новини
На початку жовтня пройде саміт Україна-ЄС: озвучений порядок денний

На початку жовтня пройде саміт Україна-ЄС: озвучений порядок денний

Ольга Фандорина
Порядок денний, Дмитро Кулеба, саміт Україна-ЄС, Саміт
ЄС. Фото: pixabay
ЄС. Фото: pixabay

На порядку денному саміту Україна-ЄС, запланованого на 1 жовтня 2020 року, широке коло питань. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Моя колега, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина дуже енергійно займається підготовкою цього саміту і наповненням його таким потужним змістом", - сказав Кулеба. 

За його словами, європейська інтеграція України - це настільки масштабний процес, що його не можна звузити до чогось одного. 

"Нас цікавить і оновлення Угоди про асоціацію. Нас цікавить інтеграція в цифровий ринок. Нас цікавить прогрес у сфері юстиції, поглиблення співпраці в сфері юстиції. Нас цікавить подальша співпраця з ЄС у стримуванні російської агресії", - резюмував міністр.

Як повідомляли Українськi Новини, в минулому році для участі в саміті "Україна - ЄС" у понеділок Київ відвідали президенти Європейської Ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, а також верховний представник ЄС Федеріка Могеріні і єврокомісар Йоханнес Хан.

На саміті планувалося прийняти спільну заяву і підписати 5 фінансових угод. 

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