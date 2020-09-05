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05 вересня 2020, субота, 12:00 8
Суспільство 2020-09-05T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Києві за добу зменшилася захворюваність на коронавірус

В Києві за добу зменшилася захворюваність на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: Pixele
Коронавірус. Фото: Pixele

За останню добу кількість хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Києві 4 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 315 осіб до 14 792, померлих - на 4 до 234.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі! Кількість хворих на коронавірус у столиці не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 315 осіб. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 234 киян. На сьогодні в столиці вже 14 792 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - написав він.

Так, захворіли 163 жінки віком від 22 до 89 років і 9 дівчаток від 1 до 15 років, 132 чоловіки віком від 19 до 86 років і 11 хлопчиків від 4 до 17 років.

Захворіли, в тому числі, й 7 медиків.

У лікарні столиці госпіталізовано 42 людини, решта лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 97 осіб.

Всього коронавірус подолали 4 713 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 57, в Дарницькому - 55, в Оболонському районі - 39 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні оновили "червоні" і "помаранчеві" зони карантину.

Також Україна на карантині знаходиться 178-й день.

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