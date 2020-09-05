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05 вересня 2020, субота, 08:30 6
Суспільство 2020-09-05T09:00:01+03:00
Українські Новини
Україна на карантині 178-й день. Де і які діють обмеження

Україна на карантині 178-й день. Де і які діють обмеження

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Сьогодні почався 178-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 та оновив з понеділка, 7 вересня, карантинне зонування.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 57 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області буде розділено на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

Згідно з опублікованим Міністерством охорони здоров'я інфографіком, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там будуть діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування закладів, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, буде закрито спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою недопущення розповсюдження на території України другої хвилі гострої респіраторної хвороби СОVID-19 вводиться обмеження в’їзду іноземцям на територію держави з 00:00 год 28 серпня по 00:00 год 28 вересня.

З 00:00 28 серпня 2020 року відновлюється робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим і м. Севастополя та виїзду з неї.

Іноземці та особи без громадянства, які мають на меті потрапити на підконтрольну Уряду територію України через КПВВ на ТОТ Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя або потрапити до ТОТ України, повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливе у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей та Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, лабораторія МОЗ в Києві припиняє тестувати на COVID-19 приватних осіб.

лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на COVID-19 частных лиц.

Також раніше МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за добу.

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