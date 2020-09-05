Заміна паспорта. Навіщо це потрібно і скільки буде коштувати

З серпні Кабінет міністрів підтримав законопроект, згідно з яким паперові паспорти поступово виведуть з обігу, замінивши їх пластиковою ID-карткою . Голосування у Верховній Раді законопро'кт поки не пройшов, і в паспортних столах і раніше вклеюють в звичні паспорта нові фотографії. Коли, і, головне, кого змусять в першу чергу поміняти паспорта у вигляді книжечки на нові, скільки це буде коштувати, пише видання "Сегодня" .

Навіщо мені міняти старий паспорт на новий

Зараз українці, яким виповнилося 14 років, отримують нові паспорти у вигляді пластикової карти. Водночас, мільйони українців продовжують користуватися паспортами старого зразка. У Кабміні хочуть уніфікувати документи і створити єдині реєстри. Поки пластикових паспортів видано всього 3 млн, хоча, починаючи з листопада 2018 року будь-який громадянин України за бажанням може замінити паспорт-книжечку на ID-картку.

Чи обов'язково буде міняти паспорт

Зараз у всіх, хто старше 14-років, є право вибору, міняти йому документ чи ні. Але проєкт нового закону передбачає повне виведення паспортів-книжечок з ужитку і їх заміну на сучасний формат.

Зокрема, в документі прописані такі терміни дії паспорта-книжечки:

для осіб у віці від 16 до 25 років - до дня досягнення особою 25-річного віку;

для осіб у віці від 25 до 45 років - до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотографія при оформленні паспорта;

для осіб у віці від 45 років - безстроково за умови, що до дня набрання чинност закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку, - фотографія при оформленні паспорта.

Тобто міняти паспорт все одно доведеться, але тільки після досягнення певного віку. Коли українцеві потрібно буде вклеїти чергове фото в паспорт, документ просто замінять на пластикову карту. Але якщо людина вже встигла вклеїти фото, коли їй виповнилося 25 або 45 років, то ніхто паспорт міняти не змусить.

Крім того, якщо паспорт загубився або зіпсувався, то новий видадуть тільки у вигляді пластикової карти.

Скільки буде коштувати заміна паспорта

Зараз процедура заміни паспорта - не безплатна. Безкоштовно ID-карти отримують тільки 14-річні українці. Розрахувати вартість можна на сайті Державної міграційної служби, заповнивши невелику анкету.

Потрібно тільки вибрати своє місце проживання, термін, за який ви хочете оформити документ, ввести ПІБ та ідентифікаційний код. Так, вартість оформлення ID-карти за 20 днів зараз становить 345 грн. З них 126 грн - це вартість адміністративних послуг, а 219 грн - вартість бланка. Якщо ви хочете оформити документ швидше, і заплатити доведеться більше - 471 грн.

У разі оформлення ID-картки замість втраченого або зіпсованого паспорта доведеться додатково сплатити 34 грн держмита.

Як повідомляли Українські Новини, з квітня паспорт для виїзду за кордон і ID-карта стали загальнодоступними в застосунку "Дія" .

17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.

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