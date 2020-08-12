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12 серпня 2020, середа, 18:39 9
Суспільство 2020-08-12T20:00:02+03:00
Українські Новини
Українцям хочуть замінити паспорти-"книжечки" на ID-карти

Українцям хочуть замінити паспорти-"книжечки" на ID-карти

Кира Молчанова
Українське громадянство, ID-картка, Українські паспорти
ID-картка.
ID-картка.

Рішення про оформлення паспорта громадянина України тільки у формі пластикової картки було прийнято ще в 2018 році, проте, поки паперові паспорти ще видають і вклеюють в них фото. Тому Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, згідно з яким паперові паспорти поступово виведуть з обігу, замінивши їх пластиковою карткою.

Про це йдеться на сайті МВС.

Так, якщо українцеві буде потрібно вклеїти в паспорт наступне фото, то замість "книжечки" йому видадуть пластикову карту . Нові паспорти теж видаватимуть тільки у вигляді ID-карти.

Терміни дії паспортів-книжечок будуть наступні:

  • для осіб від 16 до 25 років - до 25-річного віку;
  • для осіб від 25 до 45 років - до 45-річного віку за умови, що до дня вступу в силу цього закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотокартку під час оформлення паспорта;
  • для осіб у віці від 45 років - безстроково за умови, що до дня вступу в силу закону в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку, - фотокартку під час оформлення паспорта.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив запуск електронних паспортів для виїзду за кордон і ID-карти в додатку "Дія" в тестовому режимі.

Президент Володимир Зеленський прогнозував запуск електронного паспорта громадянина України до березня.

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