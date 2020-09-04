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04 вересня 2020, пʼятниця, 10:39 8 Фото
Спорт 2020-09-04T11:15:01+03:00
Українські Новини
Гол гравця футбольної збірної України став першим м'ячем, забитим командами в нинішньому розіграші Ліги націй

Гол гравця футбольної збірної України став першим м'ячем, забитим командами в нинішньому розіграші Ліги націй УЄФА

Павло Твердохліб
Спорт, Футбол, УЄФА, Ліга націй, Україна-Швейцарія
Ліга націй УЄФА. Фото: UEFA
Ліга націй УЄФА. Фото: UEFA

Старт розіграшу нинішнього, другого за ліком, турніру Ліги націй УЄФА ознаменувався знаковою подією для футболістів збірної України. М'яч, забитий на 15-й хвилині матчу Андрієм Ярмоленком в ворота команди Швейцарії став першим голом цього циклу ігор для всіх команд.

Фото: uaf.ua

Ця зустріч проходила у Львові на стадіоні "Арена Львів". Західна столиця України вважається надзвичайно сприятливим містом для вітчизняної Національної збірної. Із попередніх 18 матчів, проведених на місцевих стадіонах, наша головна команда виграла 16 ігор і 2 - звела в нічию. Незважаючи на те, що за рішенням Союзу європейських футбольних асоціацій, ця та інші стартові ігри нинішньої Ліги націй через пандемію коронавірусу проходять без допуску уболівальників на трибуни стадіонів, українські гравці змогли здолати швейцарців.

Перший тайм пройшов під диктовку гостей. Їм не тільки вдалося нав'язати нашій команді свою гру, але і зрівняти рахунок. На 42-й хвилині відзначився Харіс Сеферович. У другому таймі гравцям збірної України вдалося переломити хід матчу. В результаті на 69-й хвилині переможний гол забив Олександр Зінченко.

Фото: uaf.ua

Завдяки тому, що потенційні фаворити нашої відбірної групи - збірні ФРН та Іспанії зіграли внічию - 1:1, команда, керована Андрієм Шевченком, очолила 4-ту групу ліги "А". У цю неділю, 6 вересня, на Національну збірну України чекає вкрай непроста зустріч зі збірною Іспанії в Мадриді.

Фото: uaf.ua

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