Увечері біля офісу "Свободи" сталися сутички: троє поліцейських постраждали

Внаслідок конфлікту біля офісу київської організації "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" увечері 2 вересня 3 поліцейських, які прибули в офіс громадської організації на вулиці Тургенєвська для проведення процесуальних дій, зазанли тілесні ушкодження

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, передають Українські Новини.



Внаслідок між правоохоронцями та представниками громадської організації виник конфлікт, під час якого поліцейські зазнали тілесні ушкодження.



Медичну допомогу їм надали без госпіталізації. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини інциденту. Після першочергової перевірки буде ця правова кваліфікація події.

Голова "Свободи" Олег Тягнибок написав в Facebook, що поліція прийшла в офіс партії з наміром затримати депутата Київради Володимира Назаренка. Близько опівночі силовики відступили.



Як повідомляли Українські Новини, в 2019 році поліція почала розслідувати підпал машини матері депутата Київської міської ради від "Всеукраїнського об'єднання" Свобода "Володимира Назаренко.

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