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03 вересня 2020, четвер, 19:11 5
Верховна Рада і партії 2020-09-03T20:30:03+03:00
Українські Новини
Верховна Рада знову не визначилася з членами конкурсної комісії на посади в САП

Верховна Рада знову не визначилася з членами конкурсної комісії на посади в САП

Кира Молчанова
Конкурс, САП, Депутати Верховної Ради
Депутати в Раді. Скріншот трансляції
Депутати в Раді. Скріншот трансляції

 Склад представників парламенту в конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в спеціалізованій антикорупційної прокуратурі Верховна Рада відмовилася затверджувати.

За прийняття постанови №3898 в цілому проголосував 221 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

До складу комісії повинні були увійти: професор кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" Анна Власова, керівник і партнер адвокатського об'єднання "ГуДеГ" Андрій Гуджал, начальник відділу докторантури і ад'юнктури Національної академії внутрішніх справ Олексій Дрозд, член Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права Віталій Куца, професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету В'ячеслав Навроцький, професор кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету Богдан Романюк, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центрально державного педагогічного університету Євген Соболь.

До складу відповідної комісії також входять 4 осіб, визначених Радою прокурорів.

Як повідомляли Українськi Новини, 3 червня Рада відмовилася затверджувати склад представників парламенту в конкурсній комісії з відбору кандидатів на посаду глави Національного агентства з виявлення, розшуку та управління корупційними активами.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за формулою "Роттердам+".

У відповідь на це Національне антикорупційне бюро подало керівництву САП і Офісу ГПУ скарги через закриття цієї кримінальної справи.

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