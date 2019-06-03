Сьогодні вийде заключна серія "Чорнобиля": трейлер і де дивитися

Сьогодні, 3 червня, телеканал НВО представить п'яту серію міні-серіалу про аварію на Чорнобильській АЕС "Чорнобиль". Українські Новини розкажуть про те, де дивитися серіал.

Наступний, п'ятий епізод має назву "Вічна пам'ять", де Валерій, Борис і Уляна розкриють правду про Чорнобиль.

Дивитися серіал "Чорнобиль" онлайн в Україні можна на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv.

Крім того, опублікований трейлер п'ятої серії серіалу "Чорнобиль".

https://www.youtube.com/watch?v=yI9xUouzHaE#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Всього серіал містить п'ять епізодів, головні ролі в якому виконують Джаред Харріс, Стеллан Скарсгорд, Емілі Уотсон.

Автором сценарію і виконавчим продюсером серіалу став Крейг Мейзин.

Як повідомляли Українські Новини, серіал "Чорнобиль" став найбільш рейтинговим серіалом всіх часів, значно обігнавши "Гру престолів".

Також Netflix і WWF випустили унікальний серіал, в якому показали і Україну.