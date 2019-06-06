Чорнобиль: сім фільмів про велику трагедію людства

3 червня вийшла на екран заключна серія американського серіалу "Чорнобиль", заснованого на реальних подіях, який миттю сколихнув громадськість на предмет реалістичності та історичної суті. Українські Новини зібрали топ кинопродуктов про одну з найбільших трагедій людства.

Любителям історичної правди і заради бажання дізнатися хід подій "з перших вуст" рекомендується звернути увагу на документальні фільми, особливо ті, що з'явилися в перші роки після події. Це "Дзвін Чорнобиля" 1987 рік, "Чорнобиль: Останнє попередження" і "Чорнобиль: всередині саркофага". Всі ці фільми зібрали свідчення очевидців, які пережили не просто вибух на ЧАЕС, а свою особисту катастрофу.

Для тих, хто віддає перевагу художнім фільмам, слід подивитися "Аврора" і "Земля Забуття". Обидва показують зміни в приватному житті після аварії, що сталася, на прикладі звичайної людини.

Перший розповідає історію дівчинки з дитбудинку на Прип'яті, яку відправляють в Америку для дорогої операції. Тільки вона може врятувати життя дитини після опромінення. Там вона зустрічає свого кумира в балетному світі - і ця зустріч перевертає життя обох. У головних ролях знялися Настя Зюркалова та Дмитро Харатьян.

Другий зображує життя звичайної пари і як вона пережила першу добу після трагедії - найстрашнішу в їх житті. У головних ролях знялися Ольга Куриленко та Микита Ємшанов.

Також досить неоднозначний погляд на історичні події подає картина "В суботу". Головний герой є одним з "обраних", яким стало відомо про вибух раніше за інших. Протягом одного дня йому необхідно прийняти рішення: підкоритися "режиму тиші" і не сіяти паніку або разом зі своїми близькими тікати з міста. Фільм отримав гран-прі "Золотий Півник" і Кинолюбительский Приз Джеймсона на кінофестивалі в Брюсселі.

І замикає наш топ фільм про вибух на ЧАЕС фільм "Заборонена зона", що зображує групу мандрівників-екстремалів, які вирішують відвідати місто Прип'ять.

Нагадаємо, потік туристів в зону відчуження ЧАЕС виріс.

Тим часом, серіал "Чорнобиль" очолив список серіалів всіх часів.