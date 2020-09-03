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03 вересня 2020, четвер, 13:07 4
Світ 2020-09-03T13:44:37+03:00
Українські Новини
Найбільше видання США віднесло Київ до російських міст

Найбільше видання США віднесло Київ до російських міст

Константин Долгий
New York Times, Київ, Україна-Росія
Видання New York Post. Фото: depositphotos.com
Видання New York Post. Фото: depositphotos.com

Американське видання New York Post приписав українську столицю до міст Росії. Помилка була допущена в новині про жінку, яка гуляє по крилу літака. Про це сьогодні повідомляють Українські Новини. 

У публікації американського видання розповідається про пасажирку одного з рейсів "Міжнародних авіаліній України", яка з незрозумілих причин самостійно відкрила аварійний люк літака і вибралася на крило авіалайнера.

Издание New York Post допустило ошибку. Фото: скриншотВидання New York Post допустило помилку. Фото: скріншот

"Цій перегрітій жінці не терпілося зійти з рейсу в Росії", - йдеться в першому абзаці публікації.

Враховуючи припинення авіасполучення між Україною і РФ з 2015 року, а також дані сервісу FlightRadar, згідно з якими маршрут літака не проходив над територією Росії, лайнер ніяк не міг опинитися на території РФ, а значить вживання словосполучення "в Росії" є грубою помилкою.

Попри резонанс, який ця подія викликала в ЗМІ, помилку в публікації New York Post так і не виправили.

Зазначається, що видання посилається на британський таблоїд The ​​Sun, який безпомилково вказав приналежність міста до України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс президента України опинився в центрі скандалу після того, як назвав Торонто столицею Канади.

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