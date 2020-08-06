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06 серпня 2020, четвер, 21:12 6
Суспільство 2020-08-06T22:52:45+03:00
Українські Новини
У центрах зайнятості відновили особистий прийом громадян

У центрах зайнятості відновили особистий прийом громадян

Ольга Фандорина
Карантин, Держцентр зайнятості, послаблення карантинних заходів
Центр зайнятості. Фото: sobitie.com.ua
Центр зайнятості. Фото: sobitie.com.ua

Після того, як за травень борг за зарплату зріс майже на 5%, в Україні центри зайнятості знову починають особисто приймати громадян і повертаються до звичайного режиму роботи.

Про це повідомляє Кабмін.

"Центри зайнятості відновлюють особисте приймання громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння в працевлаштуванні не тільки онлайн, але і безпосередньо в центрах зайнятості. Обслуговування здійснюється з дотриманням всіх карантинних правил", - сказано в повідомлені.

Роботу особисто відновлюють центри зайнятості, розташовані в зеленій зоні рівня епідемічної небезпеки. При цьому продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначені жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки.

"Такі окремі території, за станом на 5 серпня, мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області", - повідомили.

Раніше Українські Новини писали, як падіння ВВП вдарило по кишенях українців.

А в ЄБА наголосили, що підвищення "мінімалки" в кризу може привести до збільшення кількості зарплат "в конвертах".

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У центрах зайнятості відновили особистий прийом громадян
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