У ЗСУ зростає захворюваність на коронавірус

В той час, як в Україні за добу померли 54 людини, у

Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 3 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 612 осіб. Всього за час пандемії одужала 1 201 особа, летальних випадків 6", - сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 524 людини.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби, - 104.

Згідно з повідомленням, за минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ДВКГ" - 4 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону - 1 військовослужбовець і 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - 1 військовослужбовець, військово-медичний клінічний центр Центрального регіону - 1 військовослужбовець, Хмельницька ЦРЛ - 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 38 осіб (Львівська область - 13 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Київська область - 5 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Одеська область - 7 військовослужбовців, Рівненська область - 3 військовослужбовців і 1 працівник ЗСУ, Івано-Франківська область - 2 військовослужбовців, Хмельницька, Вінницька, Харківська і Чернівецька області - по 1 військовослужбовцю).

Стан їх здоров'я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 1 вересня в Збройних силах було зареєстровано 32 нових випадки захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, вчені застерігають, що з початком навчального року в Україні може зрости захворюваність на COVID-19.

Тим часом Україна на карантині 176 днів: які обмеження діють

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