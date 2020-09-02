Будівництво велодоріжки від Поштової площі до моста Патона. Оголошено повторний тендер на 170 млн гривень

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на будівництво велосипедної доріжки від Поштової площі до моста Патона з очікуваною варістю 170,579 млн гривень. Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Кінцевий термін подачі пропозицій — 6 жовтня. Аукціон заплановано на 11 листопада. Доріжка пройде по Набережному шосе. Передбачена установка світлофорів для велосипедистів біля ресторану Queen, Києво-Печерської Лаври, системи відеонагляду, облаштування велопарковки, стійок очікування. Термін виконання робіт — до 2023 року. Як повідомляли Українськi Новини, раніше "Київавтодор" скасував тендер на будівництво велосипедної доріжки від Поштової площі до моста Патона за 170,6 млн гривень через подачу менш ніж 2 заявок. Тим часом з будівництва 150-кілометрової об'їзної дороги навколо Києва оголошено тендер на розробку проектної документації. Тим часом на Кільцевій дорозі в Києві частково обмежували рух.