Будівництво велодоріжки від Поштової площі до моста Патона. Оголошено повторний тендер на 170 млн гривень

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на будівництво велосипедної доріжки від Поштової площі до моста Патона з очікуваною варістю 170,579 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Кінцевий термін подачі пропозицій — 6 жовтня.

Аукціон заплановано на 11 листопада.

Доріжка пройде по Набережному шосе.

Передбачена установка світлофорів для велосипедистів біля ресторану Queen, Києво-Печерської Лаври, системи відеонагляду, облаштування велопарковки, стійок очікування.

Термін виконання робіт — до 2023 року.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше "Київавтодор" скасував тендер на будівництво велосипедної доріжки від Поштової площі до моста Патона за 170,6 млн гривень через подачу менш ніж 2 заявок.

Тим часом з будівництва 150-кілометрової об'їзної дороги навколо Києва оголошено тендер на розробку проектної документації.

Тим часом на Кільцевій дорозі в Києві частково обмежували рух.

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