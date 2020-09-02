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02 вересня 2020, середа, 17:45 6
Суспільство 2020-09-02T18:16:37+03:00
Українські Новини
Будівництво велодоріжки від Поштової площі до моста Патона. Оголошено повторний тендер на 170 млн гривень

Будівництво велодоріжки від Поштової площі до моста Патона. Оголошено повторний тендер на 170 млн гривень

Анна Рудык
Тендер, Київ, Велодоріжки
Велодоріжка. Фото: kyiv.znaj.ua
Велодоріжка. Фото: kyiv.znaj.ua

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на будівництво велосипедної доріжки від Поштової площі до моста Патона з очікуваною варістю 170,579 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Кінцевий термін подачі пропозицій — 6 жовтня.

Аукціон заплановано на 11 листопада.

Доріжка пройде по Набережному шосе.

Передбачена установка світлофорів для велосипедистів біля ресторану Queen, Києво-Печерської Лаври, системи відеонагляду, облаштування велопарковки, стійок очікування.

Термін виконання робіт — до 2023 року.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше "Київавтодор" скасував тендер на будівництво велосипедної доріжки від Поштової площі до моста Патона за 170,6 млн гривень через подачу менш ніж 2 заявок.

Тим часом з будівництва 150-кілометрової об'їзної дороги навколо Києва оголошено тендер на розробку проектної документації.

Тим часом на Кільцевій дорозі в Києві частково обмежували рух.

 
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