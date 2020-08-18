Будівництво 150-кілометрової об'їзної дороги навколо Києва: оголошено тендер на розробку проєктної документації

Будівництво 150-кілометрової об'їзної дороги навколо Києва: оголошено тендер на розробку проєктної документаці

Служба автомобільних доріг у Київській області оголосила тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для першої ділянки Київської об'їзної дороги за 33,3 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Зокрема, тендер оголошений на розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво з'єднувальної ділянки нової Київської об'їзної дороги: від автодороги М-06 "Київ - Чоп" до автодороги М-05 "Київ - Одеса" в межах Васильківського, Києво-Святошинського та Макарівського районів.

Орієнтовна довжина ділянки будівництва - 35,2 км, орієнтовна розрахункова вартість - 12 млрд гривень.

Кінцевий термін подачі пропозицій - 27 серпня.

Аукціон призначений на 28 серпня.

Термін виконання робіт - до 20 червня 2021 року.

Об'їзна дорога в Києві. Фото: Офіс Президента

Як повідомляли Українськi Новини, 12 серпня у Києві презентували проєкт нової обхідної дороги, який планується реалізувати за 5 років.

План передбачає спорудження Київської об'їзної дороги півкільцем загальною протяжністю майже 150 км.

Вона матиме шість ділянок і поєднувати траси М-07 "Київ - Ковель", М-06 "Київ - Чоп", М-05 "Київ - Одеса", Н-01 "Київ - Знам'янка", Н-08 "Бориспіль - Маріуполь", М-03 "Київ - Харків" і М-01 "Київ - Чернігів".

Також будівельники зведуть міст з підходами протяжністю понад 25 км через Дніпро.

Нова дорога з'єднає між собою найбільші міста київської агломерації, а саме Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль і Бровари.

Загальна вартість об'їзної дороги становить 85 млрд гривень.

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