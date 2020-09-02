В Ірпені у породіллі виявили коронавірус: пологовий будинок закрили на карантин

Пологовий будинок Ірпеня Київської області закритий на прийом через виявлення коронавірусу у породіллі.

Про це голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

Він розповів, що до місцевого пологового будинку Ірпеня потрапила породілля, сім'я якої перехворіла ГРВІ.

Їй було зроблено ПЛР-тест.

Так як стан жінки був середньої тяжкості, вона була поміщена в ізолятор з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

За акушерським показниками, вона народила здорову дитину за допомогою кесаревого розтину.

Наступної доби надійшов позитивний ПЛР-тест.

Для подальшого лікування жінку перевели в інфекційне відділення.

Новонародженому також зробили тест і ізолювали від матері.

"Через цей випадок пологовий будинок закрили на прийом, тести зробили 10 медпрацівникам, які брали участь в операції і 10 породіллям, які перебували в медустанові на момент інциденту. Проводиться епідемічне розслідування", - сказав Володін.

Як повідомляли Українськi Новини, 1 вересня в Україні було зафіксовано нові епідемічні антирекорди.



Тим часом в Україні 175-й день карантину, в регіонах діють обмеження відповідно до призначеної їм зони епідемічної небезпеки.

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