В повний місяць трьох знаків зодіаку чекає фатальний період, - Павло Глоба

В той час, як в перший день осені зірки не були прихильні до Тельців, Дів і Козерогів , за гороскопом на середу, 2 серпня, астрологи прогнозують, що фатальні події перевернуть життя у представників чотирьох знаків зодіаку . Про те, для кого повня 2 вересня стане початком білої смуги удачі, розповів Павло Глоба .

Овен

Овнам слід максимально скористатися випали місячним днем ​​і фазою Місяця, тому що у них настане сприятливий період. Складається враження, що доля спеціально підбудувала під них обставини і на шляху розставила бонуси і привабливі можливості. Астролог радить йти за інтуїцією і інтересами, адже вони зможуть привести до того майбутнього, про який завжди мріяли. Bисокі шанси заявити про себе як професіонал, особливо якщо візьме участь в ділових переговорах. Є ймовірність просунутися кар'єрними сходами і подолати перешкоду, яка давно заважала отримати бажане.

Лев

Mаксімальной ефективності повний місяць вимагає і від Львова. Справа в тому, що в цей період у них почнеться біла смуга удачі. Цей момент не можна пропустити, тому що він дозволить перескочити одразу кілька ступенів, обійти конкурентів і отримати керівну посаду. Але успішність має підкріплюватися реальними вчинками і готовністю продуктивно попрацювати. Тому Левам слід закотити рукава і взятися за справи. Закрийте всі старі питання і беріть участь в нових цікавих проектах. Це також вдалий день для романтичних побачень. Сімейні Леви зміцнять відносини, а самотні зможуть зустріти симпатію.

Стрілець

B повну фазу Місяця Стрільці здивуються тому, наскільки щасливим і везучим вони будуть. Представникам цього знака дійсно щастить, тому що без особливих зусиль і старань вийде стати власником безлічі бонусів. Це підвищення, повагу від колег і начальства, несподіваний прибуток і нові джерела доходу. Астролог радить довіритись власній уяві і взятися за реалізацію сміливих задумів. Від представників знака потрібно просто робити те, що подобається, і отримувати від процесу задоволення. Тому Стрільцям так сильно сподобається цей день, вони зможуть насолодитися кожною хвилиною, а потім отримати масу подарунків від долі.

Bодолій

Попри легку ступінь втоми, Bодолії не повинні забувати, що повний місяць 2 вересня - це початок білої смуги удачі в житті. Втома буде з'являтися лише у відповідь на ті справи, які не хочете робити або до яких примушують. Використовуйте це почуття як індикатор і не займайтеся тим, що викликає занепад сил. Це переломний момент, коли Bодолії нарешті усвідомлюють, чим саме йому хочеться займатися по життю. Запрагнеться змінити професійне спрямування або команду, в якій працюєте. Будь-які зміни підуть представникам цього знаку на користь, так що прислухайтеся до себе і слідуйте за бажаннями.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба розповів, що перший місяць осені принесе всім закам зодіаку .

Також Павло Глоба прогнозує, що чотири знака зодіаку забудуть про труднощі і проблеми у вересні.

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