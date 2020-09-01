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01 вересня 2020, вівторок, 13:31 7
Економіка 2020-09-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
Міненерго розглядає можливість передачі "Центренерго" частину шахт ДТЕК

Міненерго розглядає можливість передачі "Центренерго" частину шахт ДТЕК

Григорий Яковенко
ДТЕК, Центренерго, Рінат Ахметов, Шахти
Уголь. Фото: 112.ua
Уголь. Фото: 112.ua

Міністерство енергетики розглядає можливість створення вертикально інтегрованої компанії на основі державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" і шахт вугледобувної компанії "ДТЕК Добропіллявугілля".

Про це йдеться в повідомленні на сайті міністерства, передають Українські Новини

"Завершується підготовка концепції трансформації вугільних регіонів, яка передбачає розподіл всіх державних шахт на три категорії. Перша - це ресурсна база "Центренерго". Передбачається подальше створення вертикально інтегрованої компанії в складі "Центренерго" і найбільш ефективних вугледобувних підприємств", - сказано в ньому.

Також Міненерго зазначило, що друга категорія - це шахти "подвійного" призначення, тобто такі, які видобувають енергетичне вугілля і коксівне, що використовується в металургії.

При цьому третя категорія - це шахти, які будуть запропоновані для приватизації не тільки як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можуть використовуватися після перепрофілювання для іншої господарської діяльності.

У свою чергу, ДТЕК зазначив, що виступає за більш плідну співпрацю шахт "ДТЕК Добропіллявугілля" і "Центренерго".

"Контракт з "Центренерго" на поставку вугілля дав змогу шахтарям "Добропіллявугілля" отримати гарантований ринок збуту і повернутися до роботи після 3,5 місяців простою через незатребуваність українського вугілля. Тоді було започатковано діалог Міненерго і Кабміну з пошуку рішення, яке гарантує шахтарям постійний збут, а енергетикам - ресурсну базу на вигідних умовах", - підкреслив ДТЕК.

Крім того, зі слів тимчасово виконуючої обов'язки міністра енергетики Ольги Буславець, в Міненерго йде робота над пілотними проектами реструктуризації шахт в двох мономістах - на сході і на заході України.

Перспективи цих проектів Буславець обговорила під час робочого візиту до Німеччини з федеральним міністром економіки і енергетики ФРН Петером Альтмаєром, а також із представниками бізнесу Німеччини.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Ахметова отримає дозвіл на розробку нафтогазового родовища в Полтавській області.

Також ДТЕК наростив операційний прибуток на третину, коштів на рахунках збільшилася вчетверо.

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