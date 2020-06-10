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10 червня 2020, середа, 15:27 156
Економіка 2020-06-10T17:00:03+03:00
Українські Новини
ДТЕК наростив операційний прибуток на третину, коштів на рахунках збільшилось вчетверо

ДТЕК наростив операційний прибуток на третину, коштів на рахунках збільшилось вчетверо

Сергій Паламаренко
ДТЕК, Рінат Ахметов, Операційний прибуток
Енергетична компанія
Енергетична компанія "Дтек". Фото: dtek.com

Енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова в 1-му кварталі 2020 року отримав операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації (EBITDA) в розмірі 2,00 млрд гривень, що дозволило отримати рентабельність по EBITDA 14,6%.

Про це йдеться у повідомленні компанії Dragon Capital.

У порівнянні з 4-м кварталом 2019 року, показник EBITDA у ДТЕК виріс на 33%.

Рентабельність по EBITDA за попередній квартал була майже вдвічі меншою – 8,6%, а загалом за минулий рік склала 24,6%.

Залишок коштів на рахунках групи ДТЕК Енерго на 1 квітня склав 1,1 млрд гривень, це майже у 4 рази більше (на 276%), аніж було станом на 1 січня 2020 року.

Шахти ДТЕКу у 1-му кварталі 2020 року видобули 5,7 млн тон вугілля, це майже на рівні 1-го кварталу минулого року. Ще 64 тис. тон вугілля компанія імпортувала.

Нагадаємо, минулого року компанія ДТЕК ВДЕ, що управляє активами холдингу у сфері відновлювальної енергетики, збільшила чистий прибуток на 119% – до 2,85 млрд гривень, показник EBITDA компанії виріс на 111% – до 3,88 млрд гривень. ДТЕК ВДЕ минулого року став найбільшим гравцем ринку "зеленої" енергетики з часткою 26%.

4 березня уряд очолив Денис Шмигаль, який 2017-2019 роках займав посади заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", директора Бурштинська ТЕС‚ в. о заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго". Компанія працює в Бурштинському енергоострові, де продає споживачам електроенергію вище цін сусідніх держав.

Через 2 тижня після призначення Шмигаля уряд прийняв рішення про заборону імпорту російської електроенергії, яка конкурувала на ринку з електроенергією підприємств ДТЕК. Після цього в березні 2020 року ціна електроенергії в Україні виросла на 9-22% і стала найдорожчою в Європі.

В кінці травня НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК у зловживанні монопольним становищем. Комісія встановила, що група шляхом суттєвого скорочення закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" спричинила ціновий обвал. Крім цього в НКРЕКП зазначили, що таке падіння цін носить явно "штучний" характер та не відображає фактичного попиту та пропозиції електроенергії в енергосистемі України.

Нагадаємо, група ДТЕК після купівлі у 2019 році "Київобленерго" та "Одесаобленерго" отримала контроль над передачею і збутом 48% всієї електроенергії в країні. Також ДТЕК контролює 90% видобутку енергетичного вугілля та 70% усіх ТЕС.

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