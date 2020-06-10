ДТЕК наростив операційний прибуток на третину, коштів на рахунках збільшилось вчетверо

Енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова в 1-му кварталі 2020 року отримав операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації (EBITDA) в розмірі 2,00 млрд гривень, що дозволило отримати рентабельність по EBITDA 14,6%.

Про це йдеться у повідомленні компанії Dragon Capital.

У порівнянні з 4-м кварталом 2019 року, показник EBITDA у ДТЕК виріс на 33%.

Рентабельність по EBITDA за попередній квартал була майже вдвічі меншою – 8,6%, а загалом за минулий рік склала 24,6%.

Залишок коштів на рахунках групи ДТЕК Енерго на 1 квітня склав 1,1 млрд гривень, це майже у 4 рази більше (на 276%), аніж було станом на 1 січня 2020 року.

Шахти ДТЕКу у 1-му кварталі 2020 року видобули 5,7 млн тон вугілля, це майже на рівні 1-го кварталу минулого року. Ще 64 тис. тон вугілля компанія імпортувала.

Нагадаємо, минулого року компанія ДТЕК ВДЕ, що управляє активами холдингу у сфері відновлювальної енергетики, збільшила чистий прибуток на 119% – до 2,85 млрд гривень, показник EBITDA компанії виріс на 111% – до 3,88 млрд гривень. ДТЕК ВДЕ минулого року став найбільшим гравцем ринку "зеленої" енергетики з часткою 26%.

4 березня уряд очолив Денис Шмигаль, який 2017-2019 роках займав посади заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго", директора Бурштинська ТЕС‚ в. о заступника генерального директора з соціальних питань ПАТ "ДТЕК Західенерго". Компанія працює в Бурштинському енергоострові, де продає споживачам електроенергію вище цін сусідніх держав.

Через 2 тижня після призначення Шмигаля уряд прийняв рішення про заборону імпорту російської електроенергії, яка конкурувала на ринку з електроенергією підприємств ДТЕК. Після цього в березні 2020 року ціна електроенергії в Україні виросла на 9-22% і стала найдорожчою в Європі.

В кінці травня НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК у зловживанні монопольним становищем. Комісія встановила, що група шляхом суттєвого скорочення закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед" спричинила ціновий обвал. Крім цього в НКРЕКП зазначили, що таке падіння цін носить явно "штучний" характер та не відображає фактичного попиту та пропозиції електроенергії в енергосистемі України.

Нагадаємо, група ДТЕК після купівлі у 2019 році "Київобленерго" та "Одесаобленерго" отримала контроль над передачею і збутом 48% всієї електроенергії в країні. Також ДТЕК контролює 90% видобутку енергетичного вугілля та 70% усіх ТЕС.