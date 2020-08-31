Компанія Ахметова отримає дозвіл на розробку нафтогазового родовища в Полтавській області

Державна служба геології та надр має намір надати підконтрольній бізнесменові Рінату Ахметову компанії "Нефтогазгеорозвідка" (входить в "ДТЕК Нафтогаз") спецдозвіл на користування надрами в межах Будищансько-Чутівського родовища за 650,5 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі "ProZorro.Продажі", передають Українські Новини.

Стартова вартість цього спецдозволу становила 81,56 млн гривень.

Крім "Нафтогазгеорозвідки", в торгах взяли участь ТОВ "Індепендент Енерджі Сервісез" з пропозицією в розмірі 130,5 млн гривень, ПрАТ "Укрнафтобуріння" з пропозицією в 110 млн гривень, ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед" з пропозицією в 277, 5 млн гривень, державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" з пропозицією в 154,6 млн гривень.

Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб, ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" веде діяльність із видобутку газу, виробництва продуктів нафтопереробки та оптової торгівлі хімічними продуктами.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Рінат Ахметов.

Як повідомляли Українські Новини, "ДТЕК Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу на 5,4%, або на 9 млн куб. м до 1,75 млрд куб. м і пробурити 5 нових свердловин у 2020 році.

У 2019 керуюча компанія "ДТЕК Нафтогаз" збільшила видобуток природного газу на 0,66% до 1,66 млрд куб м порівняо з видобутком в 2018 році (1,648 куб. м).

У портфель активів "ДТЕК Нафтогаз" входять 2 газодобувних підприємства: ПрАТ "Нафтогазвидобування" і ТОВ "Нафтогазрозробка".

"Нафтогазвидобування" - найбільша приватна газовидобувна компанія в Україні, яка розробляє ліцензійні ділянки на двох родовищах у Полтавській області - Семиренківському і Мачуському.

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management.

100% акцій SCM належать бізнесменові Рінату Ахметову.

Також ДТЕК наростив операційний прибуток на третину, коштів на рахунках збільшилася вчетверо.

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