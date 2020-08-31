підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Компанія Ахметова отримає дозвіл на розробку нафтогазового родовища в Полтавській області
31 серпня 2020, понеділок, 15:01 9
Економіка 2020-08-31T16:45:04+03:00
Українські Новини
Компанія Ахметова отримає дозвіл на розробку нафтогазового родовища в Полтавській області

Компанія Ахметова отримає дозвіл на розробку нафтогазового родовища в Полтавській області

Григорий Яковенко
ДТЕК, Рінат Ахметов, нафтогазове родовище
Рінат Ахметов. Фото: liga.net
Рінат Ахметов. Фото: liga.net

Державна служба геології та надр має намір надати підконтрольній бізнесменові Рінату Ахметову компанії "Нефтогазгеорозвідка" (входить в "ДТЕК Нафтогаз") спецдозвіл на користування надрами в межах Будищансько-Чутівського родовища за 650,5 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі "ProZorro.Продажі", передають Українські Новини.

Стартова вартість цього спецдозволу становила 81,56 млн гривень.

Крім "Нафтогазгеорозвідки", в торгах взяли участь ТОВ "Індепендент Енерджі Сервісез" з пропозицією в розмірі 130,5 млн гривень, ПрАТ "Укрнафтобуріння" з пропозицією в 110 млн гривень, ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лімітед" з пропозицією в 277, 5 млн гривень, державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" з пропозицією в 154,6 млн гривень.

Згідно з єдиним реєстром юридичних осіб, ТОВ "Нафтогазгеорозвідка" веде діяльність із видобутку газу, виробництва продуктів нафтопереробки та оптової торгівлі хімічними продуктами.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Рінат Ахметов.

Як повідомляли Українські Новини, "ДТЕК Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу на 5,4%, або на 9 млн куб. м до 1,75 млрд куб. м і пробурити 5 нових свердловин у 2020 році.

У 2019 керуюча компанія "ДТЕК Нафтогаз" збільшила видобуток природного газу на 0,66% до 1,66 млрд куб м порівняо з видобутком в 2018 році (1,648 куб. м).

У портфель активів "ДТЕК Нафтогаз" входять 2 газодобувних підприємства: ПрАТ "Нафтогазвидобування" і ТОВ "Нафтогазрозробка".

"Нафтогазвидобування" - найбільша приватна газовидобувна компанія в Україні, яка розробляє ліцензійні ділянки на двох родовищах у Полтавській області - Семиренківському і Мачуському.

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management.

100% акцій SCM належать бізнесменові Рінату Ахметову.

Також ДТЕК наростив операційний прибуток на третину, коштів на рахунках збільшилася вчетверо.

 

Більше новин про: ДТЕК Рінат Ахметов нафтогазове родовище

У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус
Початок навчального року спричинить за собою потужний спалах COVID-19, - Рубан
Новини
Нова сесія Ради має розпочати роботу з законів про мир, які передбачені Мінськими угодами, - Бойко 16:57
Чернігівський правозахисник Анатолій Гунько став кандидатом від "Слуги народу" по 208-му округу 16:52
"Слуга народу" оголосила про початок праймеріз нового формату в Запорізькій області 16:36
Для 7 класів в Україні переглянули підручники: посібники з яких предметів були перевидані 16:06
Мінінфраструктури хоче позбутися від старих маршруток 16:00
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Ювелірні магазини мережі B2B jewelry продовжують працювати у звичайному режимі, - Гонта 14:39 Прес-реліз
Пудрик здивований заявою Саакашвілі, і кличе його до діалогу 14:48
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
більше новин
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити 09:30
ХАЕС відключила енергоблок №2 для проведення ремонту 13:12
більше новин
Печерський суд Києва почне розгляд звинувачення Пояркова в погрозах Зеленському в грудні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok