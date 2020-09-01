У Дніпропетровській області школярки побили однолітку і зняли це на відео

У Нікополі Дніпропетровської області школярки побили дівчинку, водночас як раніше в метро Києва підлітки побили до втрати свідомості 20-річного хлопця. Підлітки зняли на відео знущання з ровесниці і виклали його в соцмережу. Про це повідомляє ДО "Прихист".

На відео видно, як одна з дівчаток повалила постраждалу на підлогу, продовжила бити її кулаками по голові, а дві інші дівчинки кілька разів ударили постраждалу ногами по спині і по животу.

Відеоподії самі підлітки опублікували у своєму Instagram-профілі.

Увага, відео містить сцени насилля. Воно є за посиланням.

Як повідомляли Українські Новини, в Сумській області сталося ще одне зґвалтування - дорослий чоловік познайомився з 9-річною дівчиною, пообіцяв відвезти її в "МакДональдз", але привіз на знімну квартиру, де зґвалтував.

Раніше повідомлялося про те, що в березні 2019 року в Києві на Троєщині школярки побили однокласницю і знімали побиття на відео.

Крім того, українська модель Дар'я Кирилюк заявила про побиття в Туреччині.

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