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04 серпня 2020, вівторок, 14:43 18
Суспільство 2020-08-04T15:20:48+03:00
Українські Новини
Українську модель Дарину Кирилюк побили в Туреччині: що сталося

Українську модель Дарину Кирилюк побили в Туреччині: що сталося

Елизавета Кесельман
Туреччина, Бійка, Побиття жінки, побиття моделі
Модель из Украины Дарью Кирилюк избили в Турции. Скриншот: instagram/dariakyryliuk
Модель из Украины Дарью Кирилюк избили в Турции. Скриншот: instagram/dariakyryliuk

Після того, як українську журналістку Анастасію Лугову побили в купе на шляху до Маріуполя, українська модель Дар'я Кирилюк заявила про побиття на турецькому курорті під час відпустки. Фотографію з побоями, а також свою версію інциденту модель опублікувала на своєму акаунті Instagram.

За словами моделі, вона відпочивала з друзями і своїм молодим чоловіком на пляжі Момо. На них напала охорона пляжу. Служба безпеки, за словами Дар'ї Кирилюк, не звертала увагу на підлогу опонента і травмувала як дівчат, так і хлопців. Під час інциденту у неї трапилася панічна атака.

"Я не хочу мовчати і розповім історію, що сталося зі мною, моїм хлопцем і нашою групою. На нас напала служба безпеки пляжу Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті по обличчю (включно зі мною), і хлопці сильно постраждали .. . Ми не повинні закривати очі на те, що сталося ", - розповіла Дар'я Кирилюк, додавши фото після побиття.

Публікація від Daria Kyryliuk (@dariakyryliuk)

тСкриншот: instagram/dariakyryliukСкриншот: instagram/dariakyryliuk

Наразі модель звернулася в поліцію Туреччини і зафіксувала факт побиття. У той же час Дарина Кирилюк не розголошує, що стало причиною нападу охоронців.

За словами моделі, представники пляжу приховують відео з камер спостереження. Як стверджує дівчина, адміністрація намагається перекрутити інцидент проти жертв, відзначаючи, що насправді хлопець моделі напав на неї.

Крім того, турецькі ЗМІ пишуть про свідка, який стверджує, що живе навпроти будинку, орендованого Кирилюк та її хлопцем, і чув крики з протилежного будинку близько 22.00 в ніч на 31 липня.

"Три людини сперечалися. Вони були, ймовірно, п'яні. Вони лаялися по-англійськи. Я бачив побиту молоду жінку. Вона вийшла з дому і заховалася. Я подзвонив в поліцію", - розповів він.

Бійку між Кирилюк та її хлопцем нібито зняли камери безпеки.

Адміністрація пляжу в соціальних мережах заявила, що робітники служби безпеки не били Кирилюк, як вона це стверджує.

Власник пляжу в Чешмі Бурак Бешер сказав, що інцидент стався за межами закладу і не має відношення до його робітників.

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