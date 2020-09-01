Мер Дніпра Філатов у липні заробив менше, ніж деякі його заступники

Зарплата мера Дніпра Бориса Філатова, який задекларував 1 млн доларів , за липень становила 40,6 тис. гривень, а його заступників від 35 тис. до 45 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровського міської ради на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахованих Філатову в липні, становила 40 641 гривню.

У відповіді відсутня інформація щодо розміру окладу, надбавок, а також премій.

Зарплата заступників мера Олександра Сидоренка становила 35 056 гривень, Леоніда Маньківського — 35 177 гривень, Михайла Лисенка — 37 914 гривень, Володимира Міллера — 35 368 гривень, Едуарда Підлубного — 45 280 гривень, Андрейя Бабський — 42 680 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням від 20 червня — 4 липня, 42,6% респондентів, опитаних в Дніпрі соціологічною групою "Рейтинг", готові проголосувати на виборах мера за чинного міського голову Бориса Філатова, 13,3% — за Олександра Вілкула, а 13,2% - за депутата Ради від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського.

Крім того, Філатов у червні заробив 42 тис. гривень.

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