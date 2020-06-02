Филатов задекларировал наличными 1 млн долларов и 2 ретро автомобиля

Мэр Днипра Борис Филатов, который раннее сообщил, что в городе возобновил работу метрополитен, задекларировал 46,7 тыс. гривен среднемесячной заработной платы и 1 млн долларов наличными за 2019 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Так, мэр задекларировал 560 862 гривны зарплаты в Днипровском городском совете, 1 137 369 гривен дохода от предоставления имущества в аренду и 15 310 гривен дохода от "Приватбанка".

Жена мэра Марина Филатова задекларировала 921 377 гривен дохода от занятия предпринимательством, 863 533 гривны дохода от предоставления имущества в аренду, 317 656 гривен дохода от улучшения помещения арендатором и 15 310 гривен других доходов от Приватбанка.

Филатов задекларировал 1 190 000 гривен и 1 075 000 долларов наличными и 6 903 гривны на банковском счету, его жена – 190 000 гривен и 255 000 долларов наличными и 8 713 гривен на банковском счету.

В собственности мэра есть квартира площадью 279,6 кв. м в Днипре, жилой дом площадью 1 395,1 кв. м в Подгороднем Днепропетровской области, нежилое здание площадью 426,3 кв. м, 2 земельных участка (6 000, 1200 кв. м) и 8 парковочных мест в совместной собственности с другими гражданами.

У жены Филатова в собственности квартира площадью 212,5 кв. м в Киеве, квартира площадью 824,5 кв. м в Днипре, жилой дом площадью 462,4 кв. м в Орловщине Днепропетровской области, 2 нежилых помещения (113,7; 376,7 кв. м), 5 земучастков (1 378, 442, 1 632, 2 500, 1 872 кв. м) и место на паркинге.

В собственности Филатова автомобили Mercedes S600L 2012 года выпуска, Jaguar XJS Convert 1989 года выпуска, Mercedes-Benz 1969 года выпуска, Dodge RAM 2008 года выпуска, мотоцикл Triumph 2006 года выпуска, мотоцикл Honda XR250 1999 года выпуска, водное средство BRP 2008 года выпуска, вертолет Eurocopter 2007 года выпуска, парусно-моторное судно 2006 года выпуска.

Также с 1 января 2019 года Филатова имеет право пользования автомобилем Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска.

В собственности его жены автомобили Porsche Panamera 2012 года выпуска, Porsche Cayenne 2008 года выпуска, Porsche Carrera 2007 года выпуска.

Также Филатов задекларировал билет на суборбитальный полет за 1,4 млн гривен, 5 наручных часы, женскую шубу, а также коллекцию японского искусства из 191 экземпляра, оценочная стоимость которой составляет 50 800 000 гривен.

Кроме этого, мэр задекларировал 2 ретро автомобиля и мотоцикл: автомобиль Toyota Land Cruizer FJ140, 1963 года выпуска, автомобиль DeLorean DMC-12, 1981 года выпуска и мотоцикл с коляской BMW R27, 1961 года выпуска.

Жена Филатова задекларировала ювелирные изделия и шубы.

Также Филатов указал в декларации, что 18 ноября 2019 года перерегистрировал на основании решения суда водное средство.

Как сообщали Українськi Новини, экс-нардеп Сергей Лещенко в 2019 задекларировал 2,322 млн грн дохода, 22 тыс. долларов наличными и автомобиль Mazda 6 SW 2018 года выпуска.

Врио "Укрзализныци" Иван Юрик задекларировал 5,950 млн грн доходов за 2019 год, в частности 2,640 млн гривен гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам от акционерного общества.