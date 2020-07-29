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29 липня 2020, середа, 06:00 9 Документ
Суспільство 2020-07-29T08:15:02+03:00
Українські Новини
У червні мер Дніпра Філатов отримав більшу зарплату, ніж Зеленський

У червні мер Дніпра Філатов отримав більшу зарплату, ніж Зеленський

Кира Молчанова
Дніпро, Борис Філатов, зарплати чиновників, Мер Дніпра
Філатов. Фото: Borys Filatov/Facebook
Філатов. Фото: Borys Filatov/Facebook

Зарплата мера Дніпра Бориса Філатова за червень становила 42 тис. гривень, а його заступників від 32 тис. до 43 тис. гривень, що більше, ніж у Президента України Володимира Зеленського.

Про це сказано у відповіді департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахованих Філатову в червні, становила 42 084 гривні.

У відповідь відсутня інформація щодо розміру окладу, надбавок, а також премій.

Зарплата заступників мера Олександра Сидоренко становила 35 087 гривень, Леоніда Маньківського - 37 018 гривень, Михайла Лисенка - 35 277 гривень, Володимира Міллера - 31 845 гривень, Едуарда Підлубного - 43 521 гривню, Андрія Бабського - 42 817 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський у червні заробив 28 тисяч гривень.

Мер Дніпра Борис Філатов, мер Миколаєва Олександр Сенкевич, мер Кропивницького Андрій Райкович, мер Житомира Сергій Сухомлин, мер Каховки Херсонської області Андрій Дяченко, мер Чернівців Олексій Каспрук створили партію "Пропозиція" для участі у місцевих виборах 25 жовтня.

Згідно з опитуванням від 20 червня — 4 липня, 42,6% респондентів, опитаних у Дніпрі соціологічною групою "Рейтинг", готові проголосувати на виборах мера за чинного міського голову Бориса Філатова, 13,3% - за колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок", екс-голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Вілкула, а 13,2% - за депутата Ради від фракції "Слуга народу", обраного на окрузі в Дніпрі, Максима Бужанського.

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