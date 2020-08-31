Це небезпечний прецедент, – НСЖУ про затягування із переобранням членів Нацради

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) закликала Верховну Раду розблокувати конкурс до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення і завершити формування парламентської квоти. Троє членів медіа регулятора уже понад рік продовжують виконувати обов’язки попри те, що 5-річний термін їхніх повноважень сплив 4 липня 2019 року.

Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики від листопада 2019 року не затверджує перелік висунутих претендентів – учасників конкурсного відбору кандидатур до Нацради. Усього на посаду членів медіа регулятора висунуто 15 осіб – відомих представників медіа-галузі з Києва та регіонів.

У НСЖУ наголосили, що вперше в історії України реалізовується сценарій, при якому до виконання обов’язків членів Нацради не мають змоги приступити нові фахівці, а тим часом люди, термін повноважень яких збіг, продовжують працювати на так званих "тимчасових умовах".

"Така практика взаємодії влади і головного органу країни, що відповідає за телерадіопростір і інформаційну безпеку, є неприпустимою. Народні депутати мають виконати свій обов’язок та укомплектувати Нацраду фахівцями, чиї повноваження не будуть тимчасовими, - зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Підміна правил та регламентів з обрання членів Нацради не сприяє довірі журналістів до практики державного регулювання у сфері медіа".

Відповідно до затвердженого плану роботи Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики питання про відбір кандидатур на заміщення 3 вакантних посад членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення мало розглядатися 4 грудня 2019 року. Серед претендентів – Ольга Червакова, Лаврентій Малазонія, Ольга Куліш, Ольга Герасим’юк та інші. НСЖУ висунула 2 кандидатури - медіаюриста громадської організації "Платформа прав людини" Олександра Бурмагіна та доцента кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка Ігоря Паславського.

Нагадаємо, що у 31 жовтня 2019 року Рада проголосувала за звільнення з посад членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк, Олександра Ільяшенка та Олега Черниша. Але вони продовжують виконувати обов’язки до моменту призначення нових членів.

Водночас парламенту рекомендують визнати незадовільною діяльність Нацради з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік. Відповідний проект постанови Ради було внесено ще у квітні головою Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

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