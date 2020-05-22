У Кличка за допомогою лізингу завищили ціну закуповуваних білоруських автобусів на 250 млн грн, - ЗМІ

Купівля КП "Київпастранс" двохсот білоруських автобусів "МАЗ" на умовах лізингу через фірму-посередника додатково виведе з міського бюджету Києва близько 250 млн грн. До такого висновку прийшли автори публікації "Лізингова кабала" видання "Київ владу".

"За даними громадської ради при Київській міськдержадміністрації (КМДА), якщо відмовитися від такого лізингу, 200" МАЗів "можуть обійтися міському бюджету на 249,36 млн гривень дешевше. Схоже, схема" нахабного розпилу коштів "запускається, щоб її учасники без тендеру, використовуючи фірму прокладку, заробив майже 10 млн євро. Є відомості, що цю схему меру Києва запропонували два впливових депутата з фракції "Солідарність" Андрій Странніков та Олесь Маляревич", - йдеться в публікації.

Так, в проекті лізингового договору сказано, що вартість транспортних засобів складе 1,52 млрд гривень (50,72 млн євро), а постачальником може виступити ТОВ "Автомобільна компанія "Укравтоторг" (фірма з орбіти екс-нардепа Дмитра Святаша). З'ясувалося, що керівництво "Київпастранс" хоче закупити в лізинг у ТОВ "Автомобільна компанія "Укравтоторг" дві моделі автобусів з низькою підлогою: 80 автобусів" МАЗ 203015 "(довжина - 12 метрів) вартістю 202 тис. євро за одиницю і 120 автобусів" МАЗ 215069 "(довжина - 18,75 метрів) вартістю 288 тис. євро кожен.

Депутат Київради Святослав Кутняк (позафракційний) розповів про те, що у відкритому доступі є інформація про вартість зазначених вище моделей автобусів. За його словами, "маленький" автобус коштує 155 тис. євро (в запропонованому проекті договору - 202 тис. євро) за одну одиницю, а "великий" - 215 тис. євро (в проекті договору - 288 тис. євро). Разом з тим, Святослав Кутняк зацікавився ціною доповнень специфікацій - вартістю ремкомплектов для автобусів і вартістю їх "начинки" (кондиціонерів, валідаторів і т.і.), яка не вказана в проекті договору.

Крім того, депутат звернув увагу на той факт, що в столичному бюджеті щорічно є "мільярди невикористаних грошей" - близько 1,8-2 млрд гривень. Тому, столична влада цілком могла купувати автобуси за "живі" гроші і не переплачувати "зайві" відсотки, передбачені лізинговою угодою.

"Я впевнений, що лізинг - це чергова афера більшості, яка намагається в обхід тендеру через фірми-прокладки, кінцеві бенефіціари яких знаходяться в офшорах, заробити майже 10 млн євро. Також лізинг дозволяє вибирати не тільки постачальника послуг, а й впливати на умови договору. Чому ніхто не говорить, що у нас ставка по лізингу - 11,5%? Це великий відсоток", - вважає Святослав Кутняк.

При цьому, член громадської ради при КМДА Олег Базик повідомив, що, за розрахунками його ради, ціна покупки даних автобусів завищена приблизно на 249,36 млн гривень. Аналіз проводився на підставі відкритих даних по вартості цих же моделей автобусів в Росії. При цьому, за словами Олега Базіка, вартість автобусів, які поставлялися в сусідню країну і які обладнані двигунами Mercedes і мають європейську "начинку", нижче ціни так званих "базових" автобусів, які будуть поставлятися до Києва.

Умови запропонованої закупівлі розкритикував навіть член транспортної комісії Сергій Майзель (фракція "Солідарність"). Він зазначив, що 30 квітня 2020 го року комісія отримала лист від підприємства "МАЗтранссервіс". За його словами, компанія повідомила про можливість поставки за ті ж гроші 220 замість 200 автобусів і є лише одне але - потрібно два місяці почекати акредитацію від "Укргазбанку".

Раніше народний депутат VIII скликання Юрій Левченко на своїй сторінці в Facebook висловив думку, що використання схеми лізингу для покупки МАЗів дала можливість Віталію Кличку штучно завищити вартість білоруських автобусів і спробувати приховати деталі угоди. Крім того, згідно з угодою, лізинговий відсоток розраховується виходячи з процентної ставки в розмірі 11,5% річних на суму фактичного щоденного залишку невідшкодованої вартості предмета лізингу (автобуса) з ПДВ. На думку Юрія Левченка, це ще один приклад "накрутки" і "нахабного розпилу коштів".

Також екс-нардеп повідомив, що схему із купівлі автобусів в лізинг Віталію Кличку запропонували голова комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков та перший заступник голови цієї ж комісії Олесь Маляревич (обидва - фракція "Солідарність").