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  • У Києві на Солом'янській площі згоріла маршрутка
01 березня 2020, неділя, 14:51 12
Події 2020-03-01T17:00:02+02:00
Українські Новини
У Києві на Солом'янській площі згоріла маршрутка

У Києві на Солом'янській площі згоріла маршрутка

Ольга Фандорина
ДТП, Маршрутка, пожежа, Пожежа у маршрутці

У Києві на Солом'янській площі в неділю, 1 березня, сталася НП з маршруткою. Автобус загорівся під час руху. Про подію повідомили в Facebook паблики Київ Оперативний і dtp.kiev.ua.

На місце оперативно приїхали співробітники ДСНС і загасили полум'я.

На кадрах видно, що полум'я практично повністю знищив транспортний засіб.

Наявність постраждалих, не повідомляється.

 

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Троєщині загорівся сміттєвоз і поїхав в пожежну частину.

15 серпня в Києві сталася пожежа. Недалеко від станції метро "Лісова" загорілося маршрутне таксі "Богдан". А перед спалахом стався вибух. На щастя, обійшлося без жертв. Як розповів водій, він почув різких бавовна, потім маршрутка загорілася. На щастя, пасажирів у ньому не було. А водій, який сидів всередині, встиг вискочити і не постраждав.

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