Прокуратура просить суд заарештувати Стерненка замість продовження домашнього арешту

Прокуратура просить суд заарештувати активіста Сергія Стерненка, замість продовження його домашнього нічного арешту, після того, як суд змінив його цілодобовий домашній арешт на нічний.

Про це його адвокат Масі Найєм написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Прокурори просять обрати запобіжний захід Сергію Стерненку у вигляді утримання під вартою", - написав він.

У понеділок, 31 серпня, Приморський суд Одеси о 13:00 почав підготовче засідання у справі про підозру Стерненку в умисному вбивстві.

"Відповідне клопотання сторони захисту не було вручено за 3 години, як встановлено КПК. Перерва в засіданні до 16:45", - додав адвокат.

Сам Стерненко зазначив, що умов він не порушував, і підстави для їхніх змін немає.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Шевченківський районний суд Києва змінив цілодобовий домашній арешт Стерненка на нічний.

25 червня Служба безпеки України завершила розслідування у справі Стерненка.

Ввечері 24 травня 2018 року Стерненко заявив про напад на нього 2 невідомих в Одесі. Одного з нападників він убив, другий втік.

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