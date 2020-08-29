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29 серпня 2020, субота, 08:55 4
Політика 2020-08-29T09:15:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні 6-та річниця Іловайської трагедії

Сьогодні 6-та річниця Іловайської трагедії

Надежда Комендантова
війна на Донбасі, Річниця, Іловайськ
Иловайск. Фото: president.gov.ua
Иловайск. Фото: president.gov.ua

29 серпня відзначається 6-та річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області.

Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.

18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, які значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ.

Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, проте після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня в тил українського угруповання з території РФ, Іловайське угруповання виявилося в оточенні.

29 серпня вночі президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, які опинилися в оточенні.

29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер прибув у Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід повинен відбуватися без зброї. О 8:15 українські військові організованими колонами почали рух з міста.

Однак під час виходу колони були підло розстріляні ворогом.

Важкі втрати спонукали українське керівництво до заключення Мінського перемир'я в рамках контактної групи Україна-Росія-ОБСЄ з залученням представників проросійських бойовиків.

Офіційно під час боїв за Іловайськ загинули 366 українських військових, зниклих безвісти - 158, поранено - 429, полонені - 128.

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня, в День незалежності, на ході гідності Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення Дня пам'яті захисників України , який буде відзначатися щорічно 29 серпня.

Тим часом місія ООН вимагає відновити розслідування Іловайської трагедії.

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