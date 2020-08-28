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  • В Україні зросла заборгованість щодо зарплат: кому заборгували найбільше
28 серпня 2020, пʼятниця, 23:54 5
Економіка 2020-08-29T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні зросла заборгованість щодо зарплат: кому заборгували найбільше

В Україні зросла заборгованість щодо зарплат: кому заборгували найбільше

Ольга Фандорина
заборгованість із заробітної плати, Мінімальна заробітна плата, борги по зарплаті
Зарплата
Зарплата

Станом на 1 серпня 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 8,1% в порівнянні з 1 липня до 3 400,492 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість з виплати заробітної плати на 1 серпня 2020 року була зафіксована в Донецькій області - 753,263 млн гривень, Дніпропетровській - 445,931 млн гривень і Харківській - 504,406 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя і частини зони проведення ООС.

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні на 1 серпня 2020 року :

  На 1 серпня 2020 року, млн гривень в % к 01.07.2020
Всього 3 400,492 108,1
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 51,888 95,4
Промисловість 2 525,550 107,6
- Добуваюча промисловість 446,897 134,3
- Обробна промисловість 1 931,190 102,3
- Поставчання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 84,332 117,2
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 63,131 115,1
Будівництво 44,735 101,0
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 30,931 112,1
Транспорт і зв'язок 309,544 111,3
Тимчасове розміщення та організація харчування 10,083 119,5
Інформація та телекомунікації 10,799 100,7
Фінансова діяльність 10,716 100,3
Операції з нерухомістю 60,695 99,5
Професійна наукова та технічна діяльність 255,074 112,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 16,653 105,9
Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування 5,758 97,7
Освіта 19,929 104,1
Охорона здоров'я та соціальна допомога 45,611 132,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 2,083 243,6
Надання інших послуг 0,444

Крім того, в травні заборгованість по виплаті заробітної плати збільшилася на 4,9% в порівнянні з 1 травня до 3 142,792 млн гривень.

Верховна Рада з вересня збільшила мінімальну зарплату з 4,7 тис. до 5 тис. гривень.

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