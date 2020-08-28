Громадянин Китаю шпигував в Дніпропетровській області. Верховний Суд підтвердив вирок до 10 років в'язниці

Верховний Суд залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій щодо громадянина КНР, який був засуджений до 10 років позбавлення волі за шпигунську діяльність.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Верховний суд погодився з доводами Офісу генерального прокурора і визнав покарання справедливим.

У суді доведено, що професор Сианьського науково-дослідного інституту сучасної хімії проводив шпигунську діяльність в Дніпропетровській області.

Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в області бойового ракетобудування з метою передачі іноземній організації інформації, що становить державну таємницю України.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2018 році прокуратура направила до суду звинувачення китайця і українця за вербування жінок в сексуальне рабство в Харкові.

Раніше Словаччина вислала трьох російських дипломатів, оскільки вони підозрюються в шпигунстві на території країни під дипломатичним покриттям.

Крім того, суд обрав запобіжний захід генерал-майора СБУ Валерію Шайтанову, якому повідомили про підозру у державній зраді і терористичному акті.

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