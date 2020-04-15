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15 квітня 2020, середа, 19:06 36
Судова влада 2020-04-15T21:00:03+03:00
Українські Новини
Суд заарештував спійманого на шпигунстві генерал-майора СБУ Шайтанова

Суд заарештував спійманого на шпигунстві генерал-майора СБУ Шайтанова

Надежда Комендантова
СБУ, Суд, Арешт, підозра, підозра в держзраді, Валерій Шайтанов
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua
Шайтанів. Фото: ssu.gov.ua

Суд обрав запобіжний захід генерал-майора СБУ Валерію Шайтанову, якому повідомили про підозру у державній зраді і терористичному акті у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Валерія Шайтанова - утримання під вартою терміном на 60 діб", - йдеться в ньому.

Зазначається, що 14 квітня він був затриманий за вчинення розвідувальної та терористичної діяльності в інтересах Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії на шкоду державній безпеці України.

Підозрюваному інкримінується ч 1 ст. 111 ( державна зрада) і ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

"На жаль, чоловік, який отримав генеральське звання після Революції Гідності і повинен був захищати Україну, насправді працював проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це - важнейшое викриття Служби безпеки", - сказав голова СБУ Іван Баканов.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою в плануванні вбивства колишнього командира добровольчого батальйону сил антитерористичної операції Адама Осмаєва за завданням російських спецслужб.

Раніше повідомлялося про те, що журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, згідно з якою спецоперацію по затриманню Корбана проводив колишній керівник спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Шайтанов, причетний до штурму Будинку профспілок в Києві.

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