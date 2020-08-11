Трьох російських дипломатів видворили зі Словаччини та звинуватили в причетності до вбивства

Словаччина вислала трьох російських дипломатів, оскільки вони підозрюються в шпигунстві на території країни під дипломатичним покриттям, а також звинувачуються у причетності до вбивства в 2019 році. Загалом, це не перше видворення російських співробітників з підозрою у шпигунстві

Про це повідомляє Dennik з посиланням на прессекретаря словацького МЗС Юрія Томаго.

Спецслужби Словаччини повідомили, що діяльність цих росіян суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Їх звинувачують в неправомірному використанні словацьких віз в консульстві Словаччини в Петербурзі, в зв'язку з чим було скоєно серйозний злочин на території іншої держави-члена НАТО і ЄС.

"Словаччина вислала трьох російських дипломатів в помсту за зловживання нашими візами при вбивстві чеченського здобувача притулку в Берліні", - уточнює видання.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство закордонних справ (МЗС) України засекретило дані 23 іноземних дипломатів, які були достроково відкликані з території України за вимогою Служби безпеки України протягом 2017 - травня 2018 років.

В березні 2018 Росія видворила з країни 13 українських дипломатів.

Раніше Росія вирішила вислати 60 дипломатів і закрити генконсульство США.

Крім того, Росія вислала 60 американських дипломатів і закриває генконсульство США в Санкт-Петербурзі.