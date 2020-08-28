Чиновник ДСНС затриманий за підозрою у вимаганні $70 тисяч

Служба безпеки України затримала в Києві посадову особу Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка спільно з двома посередниками підозрюється у вимаганні та отриманні 70 тис. доларів хабара за видавання дозвільної документації.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники спецслужби задокументували, що співробітник департаменту попередження надзвичайних ситуацій вимагав гроші від представника великого підприємства за сприяння у видаванні експертного висновку протипожежного стану виробничого об'єкта площею понад 5 тис. кв. м без фактичного виїзду експерта, а також за реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Чиновник залучив до угоди двох знайомих як посередників.

Співробітники СБУ задокументували передавання посередникам першої частини хабара в розмірі 10 тис. доларів і затримали їх із залученням бійців спецпідрозділу "А" поблизу ресторану в центрі Києва після отримання суми, що залишилася.

Посадовця ДСНС було затримано в робочому кабінеті, в нього виявлено 1,2 тис. доларів першого "траншу".

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів провадження правоохоронці вилучили речі, які мають доказове значення.

Зараз планується повідомити всім фігурантам про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара), ч. 2 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) і ч. 1 ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу, й обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше СБУ виявила мільйонні присвоєння державних коштів при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для "Укрзалізниці".

Раніше СБУ разом з британцями викрили велику міжнародну мережу хакерів .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини