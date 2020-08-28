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  • Левам варто завершити розпочаті справи, а Терезам слід приділити увагу здоров'ю, — гороскоп від Глоби на сьогодні
28 серпня 2020, пʼятниця, 10:35 8
Lifestyle 2020-08-28T13:45:05+03:00
Українські Новини
Левам варто завершити розпочаті справи, а Терезам слід приділити увагу здоров'ю, — гороскоп від Глоби на сього

Левам варто завершити розпочаті справи, а Терезам слід приділити увагу здоров'ю, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Поради астролога, Павло Глоба
Гороскоп Павла Глоби на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп Павла Глоби на сьогодні. Фото: pixabay

Сьогодні варто уникати серйозної перевтоми, але важливо не втрачати пильності і віри у власний успіх, тоді як у четвер астролог прогнозував, що робота виконуватиметься механічно і не потребуватиме багато творчих зусиль. Детальніше про те, що чекає на представників цих знаків зодіаку в п'ятницю, 28 серпня, розповів Павло Глоба.

Овен

Овни в п'ятницю можуть на роботі починати реалізацію давнього запланованого проекту. Зірки попереджають, що фізичні навантаження в цей день загрожують травмами, тому будьте обережними.

Телець

Ймовірно, Тельці в цей день почнуть втрачати енергію, накопичену протягом попереднього часу. Не дозволяйте емоціям взяти верх над здоровим глуздом.

Близнюки

День обіцяє бути вдалим у діловому і фінансовому плані. Можете втілювати в життя нові проєкти, укладати серйозні угоди і підписувати важливі договори.

Рак

У п'ятницю не найкращий період для спілкування з малознайомими людьми, втім ідеально підходить для людей, що займаються творчістю.

Лев

У цей день Левів чекають істотні фінансові надходження, тому краще придбати щось дійсно необхідне. Астролог радить в п'ятницю завершити розпочаті справи.

Діва

Цей день Дівам принесе несподівані кар'єрні успіхи. Ви працелюбні і заслуговуєте підвищення, втім через свою скромність втрачаєте таку вигоду.

Терези

Терезам варто приділити час турботі про своє здоров'я. Останнім часом робота і дім забирають багато ваших сил, тому представникам знака потрібно трохи зменшити темпи, щоб не вигоріти емоційно.

Скорпіон

Уникайте спокус, навіть, якщо здається, що про слабкості ніхто не дізнається. Подумайте про все, що можете втратити, якщо не зумієте стримати себе. Відновити довіру до себе буде непросто.

Стрілець

День обіцяє бути спокійним. Прийшов час відпочити від напружених дій. Дайте собі відпочинок і двічі подумайте, чи варто себе навантажувати додатковою роботою.

Козерог

Зірки радять відкласти вирішення серйозних справ, зустрічі та фінансові операції, як мінімум до завтра. У п'ятницю благополучний період для генерального прибирання. Викиньте зі свого життя мотлох.

Водолій

Астролог обіцяє Водоліям зустрічі, які принесуть радість. Можливі нові яскраві знайомства і побачення. Найкраще справи вдаватимуться в другій половині дня, коли ваша творча енергія буде на висоті.

Риби

Риби в п'ятницю можуть відчути знесилення до кінця дня. Втім у представників знаку з'явиться рішучість вирішити давні питання. Зірки попереджають, що нерішучість може створити проблеми.

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