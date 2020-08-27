Близнюків чекає успішний день, а у Раків не буде часу на відпочинок, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Тоді як в середу астролог радив ставитися до справ без поспіху і працювати на результат , сьогодні робота не потребуватиме багато творчих зусиль. Детально про астрологічний прогноз на четвер, 27 серпня, розповів Павло Глоба .

Овен

Ймовірно, Овнам доведеться вдатися до перегляду бюджету, зокрема переглянути ліміт допустимих витрат. Деяким представникам знака представиться можливість взятися за додаткову роботу. Це допоможе збалансувати фінансовий стан.

Тельці

Тельці зможуть полегшено видихнути після неприємної і серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Вільний час приділіть собі й власним бажанням.

Близнюки

Сміливо беріться за реалізацію задуманого сьогодні — успіх буде на вашому боці. Втім, не забувайте про обережність, уважно до всього ставтеся.

Рак

У працьовитих Раків у четвер не буде часу на відпочинок. Їм знадобиться використати всю спритність, щоб впоратися із запланованим і отримати бажаний результат.

Лев

Левам у четвер може випасти можливість вибрати собі союзників у справі на найближчі місяці — ретельно зважуйте все і постарайтеся не приймати імпульсивних рішень.

Діва

Близькі люди можуть приставати до Дів з порадами — постарайтеся їх вислухати. Є високі шанси, що почуєте в їх словах підказку, якої давно потребували.

Терези

Терезам у четвер варто у всьому знати міру і уважно спостерігати за станом справ, які відбуваються навколо. Ймовірно, що в голову прийде змістовна й плідна ідея, реалізацію якої представники знаку зможуть розпочати вже з дня на день.

Скорпіон

У першій половині дня Скорпіонам буде легко вдаватися до знайомства з новими людьми. Ймовірно, що відбудеться важлива й цікава зустріч, яка згодом вплине на ваше життя. Також є високі шанси отримати нові знання, розібратися зі складним питанням.

Стрілець

Важливі питання Стрільцям вдасться обговорити при невимушених обставинах, що неабияк додасть натхнення. Фінансові питання бажано вирішити в першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки зростатимуть.

Козеріг

Несподівана ситуація може вибити Козерогів зі звичного ритму — зберігайте спокій, все налагодиться. Якщо не знаєте як діяти, згадайте, що у вас є люди, на яких можна покластися. Серед близьких людей є той, хто точно розуміє представників цього знака і зможе допомогти або хоча б заспокоїти.

Водолій

У четвер Водоліям буде везти в розмові з особами протилежної статі. Їм властива неабияка харизма. Сміливо вирушайте на зустріч пригодам.

Риби

Зараз сприятливий час для роботи з паперами, а не для ділових переговорів. Тому якщо є можливість їх перенести — то краще так і зробіть.

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