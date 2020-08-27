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27 серпня 2020, четвер, 22:28 5
Силові структури 2020-08-27T23:15:02+03:00
Українські Новини
В "Укрзалізниці" на теплотягах вкрали майже 60 млн гривень

В "Укрзалізниці" на теплотягах вкрали майже 60 млн гривень

Кира Молчанова
Укрзалізниця, крадіжка грошей
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Служба безпеки України викрила посадових осіб акціонерного товариства "Укрзалізниця" і колишніх керівників ЗАТ "Дніпропетровський теплотягоремонтний завод" на розкраданні майже 60 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували корупційний механізм постачання і установлення на теплотяги державного підприємства неякісних застосовуваних запасних частин. До угоди вони залучили ряд комерційних структур, які поставляли продукцію під виглядом нової. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств і переводили в готівку. Своїми діями вони завдали збитки "Укрзалізниці" більш ніж на 58 млн гривень ", - сказано в ньому.

За висновком профільних експертів, експлуатація цих запчастин могла привести до виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема, травмування пасажирів і працівників залізничної дороги.

За результатами процесуальних дій протягом серпня повідомлялось про підозру 12 посадових осіб керівної ланки структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця" і з колишнім керівникам ЗАТ "Дніпропетровський теплотягоремонтний завод" у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше СБУ виявила мільйонні присвоєння державних коштів при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для "Укрзалізниці".

Раніше СБУ разом з британцями викрили велику міжнародну мережу хакерів.

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