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31 серпня 2020, понеділок, 05:30 6
Суспільство 2020-08-31T06:00:02+03:00
Українські Новини
Перерахунок зарплат в Україні. Кому чекати найбільшого підвищення

Перерахунок зарплат в Україні. Кому чекати найбільшого підвищення

Анна Рудык
підвищення зарплат, перерахунок
Зарплати
Зарплати

В 2021 році зарплати збільшаться приблизно на 12%, однак зростання буде нерівномірним у той час стало відомо, що в Україні Кабінет міністрів збільшив мінімальну зарплату з вересня. Про це пише Обозреватель.

Так, повідомляється, що рости попит і зарплати найактивніше будуть у:

  • антикризових маркетологів;
  • піарників;
  • програмістів;
  • СММників;
  • кур'єрів.

Директор з персоналу Jooble Оксана Вогнева більш стримана у своїх оцінках. Вона вважає, що ринок розділиться на дві групи співробітників. "У загальній динаміці я б не ризикнула прогнозувати зростання зарплат. Швидше, ринок розділить працівників на дві контрастні категорії: високооплачуваних фахівців і тих, хто готовий працювати "за їжу". В яку категорію потрапить кожен з нас - вирішувати виключно нам і це залежить від особистої витривалості і бажання розвиватися", - пояснює Вогнева.

HR-експерт Олександр Білоус пояснив: зростання зарплат передбачений і в консенсус-прогнозі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, однак також потрібно врахувати і розмір інфляції. "Тут потрібно звернути увагу на два моменти. Перший - зростання середньої зарплати не говорить про те, що пропорційне зростання буде і в вашому сегменті. Потрібно враховувати, що розмір і динаміка зарплат залежать і від міста, і від сфери роботи. Другий момент - яка буде інфляція. Якщо зарплати зростуть на 8%, а ціни - на 12%, ми тільки збідніємо", - пояснює Білоус.

Аналітик Єгор Комов додає: найбільше проблем буде в транспортній, туристичній сферах. При цьому в усьому світі спостерігається зниження ділової активності, що негативно вплине практично на весь бізнес.

Як повідомляли Українські Новини, в  КМДА розповіли, що  середня зарплата киян до 2023 року  буде майже 23 тис. гривень.

Також в Мінфіні розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на інфляцію.

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