Алея зірок у Києві поповнилася пам'ятними знаками на честь Скрябіна та групи "Друга ріка"

Сьогодні, 1 серпня, в центрі Києва на Алеї зірок встановили пам'ятні знаки на честь групи "Друга ріка" і загиблого лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка, відомого під псевдонімом "Кузьма". Про це повідомляє Еспресо.TV.

Так, повідомляється, що алея на Площі зірок встелена 9-ма зірками на честь музикантів.

Сьогодні відкрили 2 зірки: гурту "Друга ріка" та пам'яті відомого українського музиканта Андрія "Кузьми" Скрябіна.

Всього в Києві є 31 зірка видатним українцям різних сфер: спорту, кіно, театру та музики.

Наголошується, що для групи "Друга ріка" відкриття зірки стало несподіваним.

За даними видання, на відкритті були присутні також дружина і дочка Кузьми Скрябіна. Вони щасливі і вдячні, що люди продовжують захоплюватися творчістю музиканта.

Як повідомляли Українські Новини, сквер в Подільському районі Києва назвали на честь Кузьми Скрябіна.