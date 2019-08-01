Алея зірок у Києві поповнилася пам'ятними знаками на честь Скрябіна та групи "Друга ріка"

Сьогодні, 1 серпня, в центрі Києва на Алеї зірок встановили пам'ятні знаки на честь групи "Друга ріка" і загиблого лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка, відомого під псевдонімом "Кузьма". Про це повідомляє Еспресо.TV.\r\nТак, повідомляється, що алея на Площі зірок встелена 9-ма зірками на честь музикантів.\r\n\r\nСьогодні відкрили 2 зірки: гурту "Друга ріка" та пам'яті відомого українського музиканта Андрія "Кузьми" Скрябіна.\r\nВсього в Києві є 31 зірка видатним українцям різних сфер: спорту, кіно, театру та музики.\r\nНаголошується, що для групи "Друга ріка" відкриття зірки стало несподіваним.\r\nЗа даними видання, на відкритті були присутні також дружина і дочка Кузьми Скрябіна. Вони щасливі і вдячні, що люди продовжують захоплюватися творчістю музиканта.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сквер в Подільському районі Києва назвали на честь Кузьми Скрябіна.