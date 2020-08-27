Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в підпалі автомобіля редакції програми "Схеми"

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в підпалі автомобіля редакції програми "Схеми: корупція в деталях" .

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Під процесуальним керівництвом Броварської місцевої прокуратури повідомлено про підозру особі за фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України)", — сказано в ньому.

За даними слідства, вночі 17 серпня в Броварах чотири людини, за попередньою змовою між собою, з метою знищення чужого майна, скоїли підпал автомобіля марки "КІА", що належить водіюі "Радіо Свобода".

Перебуваючи на території однієї з багатоповерхівок міста, вони кинули на передню частину машини не встановлений досудовим розслідуванням предмет, внаслідок чого транспортний засіб почав горіти.

У результаті автомобіль повністю знищений, потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 220 тис. гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідством встановлюється місцезнаходження ще 3 осіб, причетних до скоєння злочину.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 серпня Нацполіція затримала підозрюваного в підпалі автомобіля редакції програми "Схеми".

Раніше журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив про підпал автомобіля редакції в ніч на 17 серпня.

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