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25 березня 2020, середа, 14:21 195
Верховна Рада і партії 2020-03-25T15:22:31+02:00
Українські Новини
"Наш край" вимагає відновити жорсткий контроль над цінами на продукти

"Наш край" вимагає відновити жорсткий контроль над цінами на продукти

Сергій Паламаренко
Карантин, Наш край, Коронавірус, Валерій Давиденко, Державне цінове регулювання
Валерій Давиденко. Фото: nashkray.org
Валерій Давиденко. Фото: nashkray.org

Співголова політичної партії "Наш край", народний депутат України Валерій Давиденко (член депутатської групи "Довіра") заявив, що партія вимагає від чинної влади терміново відновити жорсткий контроль над цінами на соціально значущі продукти в умовах загальнонаціонального карантину для запобігання поширення коронавіруса.

Про це йдеться на офіційному вебсайті "Нашого краю".

"В умовах епідемії почали безконтрольно зростати ціни на соціально важливі продукти. У період підвищення попиту та зниження доходів людей це загрожує соціальними потрясіннями. Тому Уряд має негайно запровадити контроль та затвердити ціни на перелік соціально важливих продуктів, у тому числі медичних препаратів та виробів", – сказав Давиденко.

Разом з тим, підкреслив він, Антимонопольний комітет України повинен вести постійний моніторинг за цінами.

"Антимонопольний комітет має вести постійний моніторинг за цінами у великих мережах і гуртових постачальників та негайно реагувати у разі необґрунтованого підвищення цін", – зазначив Давиденко.

Він закликав владу захистити людей та повернути жорсткий контроль за цінами на продукти і ліки.

"Наш край" переконаний, що в умовах карантину та скорочення доходів людей, держава має зробити усе необхідне, щоб люди відчули себе захищеними та могли за обмеженості власних фінансів прогодувати себе та свої родини", – підсумував Валерій Давиденко.

Як відомо, з 1 липня 2017 року Кабінет Міністрів України скасував державне цінове регулювання на ряд товарів і послуг.

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