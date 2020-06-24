Пенсію будуть призначати автоматично: як це працюватиме та що потрібно зробити майбутнім пенсіонерам

Пенсійний фонд України розробив та впровадив в дослідну експлуатацію нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії для людей, які досягли пенсійного віку в той час, як відповідно до нової пенсійної реформи, яку починають впроваджувати, українці зможуть отримати дві або три пенсії замість однієї.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства соціальної політики України к Facebook.

"Послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами", - йдеться в ньому.

Для цього необхідно:

заповнити атрибути анкети-заяви;

додати скановані копії документів;

підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до територіального органу Пенсійного фонду.

З початку роботи сервісу автоматичного призначення пенсії анкети-заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів.

Найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП. Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня в Україні щороку відбувається підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Як результат - зростуть і пенсійні виплати.

В Україні з 1 травня почалася індексація пенсій, а виплати протягом 2020 року повинні підвищити ще кілька разів.