Сучасним жінкам складніше народжувати, ніж їх предкам мільйони років тому, - дослідження

Пологи у сучасних жінок, як правило, проходять болісно і тривають досить довго, іноді не один день, а породіллі нерідко буває необхідна допомога. Вчені спробували з'ясувати, як народжували найдавніші предки людини і дізналися, що два мільйони років тому предкам людей народжувати було відносно легко. Це з'ясувалося в ході дослідження древніх скам'янілостей, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nДля австралопітека седіба, який жив 1,95 млн років тому на території нинішньої ПАР, процес пологів був відносно легким, розповіла учасниця дослідження антрополог Наталі Лаудіцина.\r\n"У голови і плечей плода було достатньо місця для проходження навіть самих тісних материнських родових каналів", - сказала вона.\r\nУ наші дні ситуація змінилася. Через розмір і форми сучасного таза людини (компроміс, необхідний для ходьби у вертикальному положенні) і великого розміру голови дитини плід виходить складніше.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРеконструкція пологів австралопітека седіба. Фото: Laudicina \r\nПід час пологів дитині доводиться кілька разів повернутися в родовому каналі.\r\nВивчаючи тазові кістки наших давніх людиноподібних родичів, вчені приблизно можуть зрозуміти, якими були пологи в основі генеалогічного древа людини. Але не можна сказати, що пологи незмінно ставали важче в міру еволюції людини.\r\nЗа словами Лаудіцини, при вивченні скам'янілостей самки австралопітека афарського, названої Люсі, з'ясувалося, що її пологи проходили важче, ніж у австралопітека седіба, тому що в її випадку плоду було більш тісно в родовому каналі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПри цьому австралопітек афарский жив на мільйон років раніше.\r\n"Багато хто вважає, що еволюція пологів - це перехід від легких у мавп до важких у наші дні. Але ми бачимо, що це не так", - розповіла Лаудіцина.\r\nЗа її словами, складно визначити, коли пологи стали важкими і перейшли в сучасну фазу, тому що кожна скам'янілість з генеалогічного древа людини демонструє свої родові проблеми.\r\nТа навіть в наші дні пологи у жінок бувають різними: у деяких пологи проходять відносно легко і швидко, інші народжують у муках понад 20 годин.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українськы Новини, вчені заявили, що глобальне потепління викличе вроджені вади серця у немовлят. Також американські учені винайшли сережки-контрацептиви.\r\nТим часом дослідження показало, що у вагітних жінок організм перебуває на межі можливостей.