Сьогодні українці святкують Горіховий Спас: історія і традиції свята

Сьогодні, 29 серпня, християни східного обряду відзначають останній з трьох Спaсів - свято Третього Спaсa, який в нaрод нaзивaють Горіховим Спaсом. У крaїнські Новини розкажуть про трaдіції та повір'я, пов'язані з цим святом.

Історія походження Горіхового Спаса

Третій (Горіховий) Спас встановлений православною церквою на честь перенесення із Едесси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. Звідси й інші назви свята – Полотняний Спас, Спас на полотні, Нерукотворний Спас.

За переказами, Ісус умив обличчя водою і потім обтер рушником, на якому відбився його лик. Це рушник з нерукотворним зображенням Спасителя зцілив володаря Едесси від смертельної хвороби, що сприяло поширенню там християнства.

Згодом саме з цього зображення Ісуса Христа були написані перші ікони Спаса Нерукотворного.

Третій Спас у народних повір'ях

У народі Третій Спас називають не лише Горіховим, а й Полотняним, а також Хлібним. Після свята Успіння Пресвятої Богородиці закінчувалася жнива, а значить, на Третій Спас уже пекли новий хліб і пироги з борошна нового врожаю.

Третій Спас по праву називали Горіховим Спасом, бо в цей час достигали лісові горіхи, і можна було їх заготовляти і освячувати в церкві. У деяких місцях на початку ритуалу горіхового збору в ліс посилали найстаршу жінку для пробного збору. Скільки вона приносила за день горіхів, для решти було мірою, і потрібно було збирати не менше. Збір горіхів міг тривати протягом кількох днів.

За народними спостереженнями, в один і той же рік не могло бути врожаю і на горіхи, і на хліб. А тому врожай горіхів передвіщав гарний урожай хліба наступного року. Також на Горіховий Спас із ліщини заготовляли віники для лазні. Вважалося, що за їх допомогою зцілювалися від найважчих хвороб. І сушити такі віники потрібно було подалі від віників із гілок інших дерев.

Прикмети та повір’я

Третій Спас — хліба припас

Третій Спас на полотні, а хлібець на току

Коли гарний Третій Спас — взимку буде квас

Багато горіхів на Спас — через рік запасешся хліба про запас

Третій Спас запитає у вас: чи жнивували, чи в холодку пролежали

Як повідомляли Українські Новини, 19 серпня православні християни відзначали Ялучний Спас.

Також до Спасу українські аніматори випустили тематичний однойменний мультсеріал.

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