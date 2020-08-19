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19 серпня 2020, середа, 07:00 4
Життя 2020-08-19T07:00:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні православні християни відзначають Яблучний Спас: що готувати і як святкувати

Сьогодні православні християни відзначають Яблучний Спас: що готувати і як святкувати

Елизавета Кесельман
Традиції, Спас, Яблучний Спас, Горіховий Спас, Медовий Спас, релігійні свята
В Яблучний Спас прийнято їсти яблука і готувати страви з яблук. Фото: artfile.ru
В Яблучний Спас прийнято їсти яблука і готувати страви з яблук. Фото: artfile.ru

Для українців серпень вважається одним зі святкових літніх місяців, оскільки саме на цей період випадає найбільша кількість християнських свят. Починаючи з 14 серпня православні християни відзначають три Спаса: Медовий, Яблучний і Горіховий. Сьогодні, 19 серпня, українці відзначають Яблучний Спас. Українські Новини розкажуть історію і традиції свята. 

Історія свята

Свято пов'язують з подією, коли Ісус зійшов на гору для молитов, де говорив з Мойсеєм і Іллею. Тоді він дізнався про те, що його чекає в Єрусалимі. Згідно з переказами, під час молитви обличчя Спасителя змінилося, а одяг побілів.

У ранні християнські часи для витіснення язичницьких традицій, було вирішено замінювати їх християнськими святами. Спочатку в грецькому календарі плодом свята шанування богині Афродіти, а в язичництві богині Асткіх, був виноград. На заміну їм прийшло свято Преображення і яблука, які на Півночі є найбільш поширеним і доступним фруктом.

Традиції

  • В Яблучний Спас потрібно піти до церкви на службу, а також освятити продукти. В першу чергу це яблука, але за традицією освячувати можна і інші фрукти, а також овочі і мед. Часто в кошик додають свіже колосся пшениці.
  • До свята з плодів дозволяється їсти тільки огірки і ягоди. Заборона пов'язана з тим, що спочатку фрукти і овочі за традицією потрібно освятити, подякувати Богові за врожай і освятити людську працю, і тільки після цього їх можна додавати в їжу.
  • Готувати прийнято найрізноманітніші страви з яблук. 
  • У цей день заведено роздавати фрукти і овочі людям похилого віку, дітям і жебракам. У народі вірили, що, чим більше християнин віддасть нужденним і слабким плодів, тим багатшим буде у нього врожай. Ті, хто скупляться на подібні подарунки, вважаються негідними.
  • У свято не можна займатися фізичною працею і роботою по дому

Прикмети та повір'я

  • На другий Спас і жебрак жебракові яблучка дасть.
  • Із Спаса Преображення погода перетворюється.
  • Сухий день віщує суху осінь, мокрий - мокру, а ясний - сувору.

Як повідомляли Українські Новини, на Яблучний Спас однією з традицій є освячення продуктів – що саме потрібно покласти в кошик у свято.

Також до Спасу українські аніматори випустили тематичний однойменний мультсеріал.

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