Сьогодні православні християни відзначають Яблучний Спас: що готувати і як святкувати

Для українців серпень вважається одним зі святкових літніх місяців, оскільки саме на цей період випадає найбільша кількість християнських свят. Починаючи з 14 серпня православні християни відзначають три Спаса: Медовий, Яблучний і Горіховий. Сьогодні, 19 серпня, українці відзначають Яблучний Спас. Українські Новини розкажуть історію і традиції свята.

Історія свята

Свято пов'язують з подією, коли Ісус зійшов на гору для молитов, де говорив з Мойсеєм і Іллею. Тоді він дізнався про те, що його чекає в Єрусалимі. Згідно з переказами, під час молитви обличчя Спасителя змінилося, а одяг побілів.

У ранні християнські часи для витіснення язичницьких традицій, було вирішено замінювати їх християнськими святами. Спочатку в грецькому календарі плодом свята шанування богині Афродіти, а в язичництві богині Асткіх, був виноград. На заміну їм прийшло свято Преображення і яблука, які на Півночі є найбільш поширеним і доступним фруктом.

Традиції

В Яблучний Спас потрібно піти до церкви на службу, а також освятити продукти. В першу чергу це яблука, але за традицією освячувати можна і інші фрукти, а також овочі і мед. Часто в кошик додають свіже колосся пшениці.

До свята з плодів дозволяється їсти тільки огірки і ягоди. Заборона пов'язана з тим, що спочатку фрукти і овочі за традицією потрібно освятити, подякувати Богові за врожай і освятити людську працю, і тільки після цього їх можна додавати в їжу.

Готувати прийнято найрізноманітніші страви з яблук.

У цей день заведено роздавати фрукти і овочі людям похилого віку, дітям і жебракам. У народі вірили, що, чим більше християнин віддасть нужденним і слабким плодів, тим багатшим буде у нього врожай. Ті, хто скупляться на подібні подарунки, вважаються негідними.

У свято не можна займатися фізичною працею і роботою по дому

Прикмети та повір'я

На другий Спас і жебрак жебракові яблучка дасть.

Із Спаса Преображення погода перетворюється.

Сухий день віщує суху осінь, мокрий - мокру, а ясний - сувору.

Як повідомляли Українські Новини, на Яблучний Спас однією з традицій є освячення продуктів – що саме потрібно покласти в кошик у свято.

Також до Спасу українські аніматори випустили тематичний однойменний мультсеріал.

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