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  • Оптові ціни на помідори та моркву минулого тижня знизилися на 30%, — аналітик
27 серпня 2020, четвер, 06:30 7
Економіка 2020-08-27T09:15:03+03:00
Українські Новини
Оптові ціни на помідори та моркву минулого тижня знизилися на 30%, — аналітик

Оптові ціни на помідори та моркву минулого тижня знизилися на 30%, — аналітик

Елена Новикова
УКАБ, овочі, ціни на овочі, Картопля, Помідори, Морква, огірки
Овочі. Фото: pixabay
Овочі. Фото: pixabay

Станом на 21 серпня 2020 року порівняно з початком місяця оптові ціни на помідори зменшилися на 30% до 19 гривень/кг, а ціни на огірки залишається майже незмінною — В констатують в "Українському клубі аграрного бізнесу" (УКАБ).

Про це в коментарі Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Іван Колодяжний.

"Закупівельні (оптові) ціни на ринку плодово-овочевої продукції протягом останніх двох тижнів (7.08 — 21.08) показують різноспрямовану динаміку", — сказав він.

Зокрема, протягом останніх двох тижнів ціни на помідори зменшилися майже на 30% до 19 гривень/кг, при цьому середня ціна на огірки залишається майже незмінною — на рівні 20-21 гривень/кг.

Ціни на молоду картоплю і цибулю також збереглися на рівні 7 серпня — 6-7 гривень/кг і 3-3,5 гривні/кг відповідно.

З початку серпня ціни на моркву знизилися на 31% до 5,5 гривні/кг, а буряк в середньому коштує 3-4 гривень/кг.

Як повідомляли Українскі Новини, в липні споживчу інфляцію стримувало уповільнення зростання цін на продукти харчування.

Крім того, на фоні майбутнього зростання пропозиції, продавці баштанних почали знижувати ціни на свій товар.

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