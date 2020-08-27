Оптові ціни на помідори та моркву минулого тижня знизилися на 30%, — аналітик

Станом на 21 серпня 2020 року порівняно з початком місяця оптові ціни на помідори зменшилися на 30% до 19 гривень/кг , а ціни на огірки залишається майже незмінною — В констатують в "Українському клубі аграрного бізнесу" (УКАБ).

Про це в коментарі Українським Новинам повідомив аналітик УКАБ Іван Колодяжний.

"Закупівельні (оптові) ціни на ринку плодово-овочевої продукції протягом останніх двох тижнів (7.08 — 21.08) показують різноспрямовану динаміку", — сказав він.

Зокрема, протягом останніх двох тижнів ціни на помідори зменшилися майже на 30% до 19 гривень/кг, при цьому середня ціна на огірки залишається майже незмінною — на рівні 20-21 гривень/кг.

Ціни на молоду картоплю і цибулю також збереглися на рівні 7 серпня — 6-7 гривень/кг і 3-3,5 гривні/кг відповідно.

З початку серпня ціни на моркву знизилися на 31% до 5,5 гривні/кг, а буряк в середньому коштує 3-4 гривень/кг.

Як повідомляли Українскі Новини, в липні споживчу інфляцію стримувало уповільнення зростання цін на продукти харчування.

Крім того, на фоні майбутнього зростання пропозиції, продавці баштанних почали знижувати ціни на свій товар.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини