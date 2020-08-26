У Києві дві вулиці в центрі залишилися без електрики

У центрі Києва сталося аварійне відключення обладнання, в результаті чого без світла залишилися дві вулиці. Про це повідомляє пресслужба оператора системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі".

Без електроенергії залишилися вдома по вул.Паньківська 17, 19, Саксаганського 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.

"Для цих будинків ми зараз приєднуємо дизельгенератори і одночасно відновлюємо постійну схему харчування", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в київському метро ввечері згасло світло, люди підсвічували собі дорогу телефонами.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пояснює, що відключення електроенергії в Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах відбулося внаслідок знеструмлення системи шин на ТЕЦ-5 з- через спалах масляного вимикача.

Також навесні вночі в Києві на Хрещатику спалахнула сильна пожежа в підземному колекторі, де розміщені електричні кабелі.

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