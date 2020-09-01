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01 вересня 2020, вівторок, 05:30 5
Суспільство 2020-09-01T05:30:01+03:00
Українські Новини
Наступного року підвищать пенсійний вік для жінок

Наступного року підвищать пенсійний вік для жінок

Анна Рудык
пенсійний вік, пенсія, пенсія в Україні
Пенсіонер. Фото: pixabay
Пенсіонер. Фото: pixabay

У той час, як в Україні підвищили мінімальну зарплату, українців в квітні 2021 року чекає підвищення пенсійного віку з 59,5 до 60 років. Про це з посиланням на закон "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування" пише Обозреватель.

Так, повідомляється, що законом №0972 право жінок виходити на пенсію раніше за чоловіків пропонували зберегти, проте Верховна Рада цей документ скасувала.

Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявляла, що в Кабміні працюють над новими параметрами пенсійної системи, внаслідок чого частина українців зможе виходити на заслужений відпочинок раніше. Наприклад, дозволити робити це тим, хто вже заробив 40 років стажу.

При цьому скористатися таким правом зможуть тільки ті, хто почав працювати раніше 20 років і має безперервний стаж.

До слова, українці, які на час карантину тимчасово залишилися без роботи або втратили частину зарплати, в майбутньому можуть отримати нижчу пенсію. Так, у формулі розрахунку пенсій враховується як стаж, так і розмір заробітної плати. Якщо на час карантину втратити роботу на кілька місяців або отримувати нижчу зарплату, в майбутньому це вплине і на розмір пенсійної виплати.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр фінансів Сергій Марченко зазначає, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на інфляцію.

Також ми писали, які зміни чекають українців з вересня .

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